Tamara Falcó y Eugenia Silva han compartido recientemente cuáles son sus labiales favoritos y, sin duda, no nos pueden parecer mejor opción.

El Covid-19 ha cambiado muchos aspectos de nuestro día a día. Ahora tenemos que llevar la nariz y la boca bien cubiertas para protegernos (y proteger) del dichoso virus y, aunque tapen gran parte de nuestra cara; las mascarillas se han convertido en el complemento obligado del verano. Ahora no hay look que no cuente con ellas y nuestros labios, en la mayoría de ocasiones, están ocultos tras un filtro FFP. Es por ello por lo que los maquillajes de este verano tan atípico se centran en la mirada y no tanto en la sonrisa. Sin embargo, y a pesar de las circunstancias, son muchas las famosas que apuestan por pintar sus labios con los labiales más espectaculares para, una vez se retiren la mascarilla de su boca, consigan conquistar a todos.

Ese es el caso de Tamara Falcó y Eugenia Silva que se han puesto de acuerdo para compartir con sus seguidores de Instagram los que son, sin duda, sus labiales favoritos de todos los tiempos. De estilos diferentes, la diseñadora y la modelo han querido convertir sus labios en la sorpresa más especial de sus estilismos. Así, ambas apuestan por desvelar sus marcas preferidas de barras de labios y sus tonos favoritos para que nosotras también podamos lucirlas en esos momentos de más intimidad y confianza, en los que nos quitamos la mascarilla.

Los labiales favoritos de Tamara Falcó

La hija de Isabel Preysler tiene clara cuál es, sin duda, su marca de cosméticos favorita. Se trata de Sisley Paris, una firma francesa de belleza que le ha robado el corazón y por la que apuesta siempre. Ya sea para acudir al evento más exclusivo o para hacer el Tik Tok más divertido. La futura marquesa de Griñón cuenta prácticamente todos los tonos de la marca pero obviamente tiene sus predilectos. En tonos rosados pero también en los más intensos rojos, la joven diseñadora consigue triunfar con todos los colores pero también con todas las expresiones faciales. No hay más que echar un ojo a su último vídeo de Instagram para darse cuenta.