En menos de dos meses Carla Barber podrá ver la carita de su bebé. La empresaria, que ya se encuentra en la semana 29 de su embarazo, ha compartido con sus 966.000 seguidores cómo ha cambiado su vida desde que lo hiciera público el pasado enero. Carla ha mejorado sus hábitos alimenticios, ha modificado sus rutinas de ejercicio así como las de belleza, que ha adaptado a su nuevo estado. ¿Quieres saber cuáles son las cremas que la influencer utiliza para mantener su rostro radiante? Te las enseñamos.

Las cremas por las que apuesta Carla Barber durante su embarazo

La empresaria canaria incluye en su rutina diaria de belleza una selección de cremas para mantener la hidratación, firmeza y elasticidad de su rostro. Carla apuesta por la marca Fillmed, cuya gama de productos se pueden encontrar en su tienda virtual.

Lo primero que hace la influencer es limpiar su piel en profundidad con el agua micelar. Para hidratar su rostro utiliza un serum específico para pieles desidratadas que le aporta el plus de elasticidad que necesita. Los días que Carla nota su piel más sensible, añade a su rutina una crema de efecto calmante y para cuidar su mirada, opta por un contorno de ojos con efecto regenerador global. La doctora especializada en medicina estática no se olvida de cuidar su escote y para esta parte del cuerpo usa una crema con formulación específica para el cuidado global anti edad. Dentro de su rutinas diaria, lo que nunca falta es una crema con protección solar SPF50. En este caso, opta por la marca de cosmética francesa SVR. ¡Te las enseñamos en nuestra galería!

Los cambios en la alimentación de Carla Barber

Desde que supo que estaba embarazada, Carla ha hecho algunos cambios en su alimentación. Su primera decisión fue dejar el ayuno intermitente y aunque no habla de dieta, ha renunciado los alimentos menos saludables como los dulces, las bebidas azucaradas y gaseosas, la bollería industrial y la comida rápida. La influencer siempre ha mostrado pasión por la gastronomía y reconoce que prescindir de alimentos como el jamón ibérico le está costando un poco de esfuerzo. En cualquier caso, la empresaria mantiene una dieta variada y equilibrada en la que consume fruta por la mañana, proteínas tanto de origen vegetal como animal (sobre todo pescado) y, aunque no tiene antojos, admite que le apetecen mucho los caldos, sopas y cremas calentitas.

Romántica dedicatoria a su chico por San Valentín

Desde que anunciara su embarazo, Carla ha hecho pocos comentarios sobre el padre de su bebé que se mantiene al margen de las redes sociales. Con motivo del día de San Valentín compartió una foto acompañada por el texto: «mi felicidad, mi vida» una romántica dedicatoria para Joseph, del que solo se sabe que es un empresario de origen franco-monegasco con el que, eso sí, Carla demuestra estar muy feliz.