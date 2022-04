A pesar de que esta semana el buen tiempo no acompaña y hemos vuelto a sacar las prendas de abrigo, las altas temperaturas están al caer. Cuando se avecina el verano, y el destape, comenzamos a preocuparnos por nuestra piel. Que si la tengo muy seca, que si estoy muy blanquita, que si la flacidez… Lo cierto es que no existen ni las cremas milagro ni los tratamientos milagros ni ningún milagro que te ayude a recuperar todo lo que has perdido a lo largo de estos meses. Nagore Robles es uno de los rostros conocidos que mejor sabe que en un día no vas a ponerte firme. Por este motivo, trabaja su cuerpo con ejercicio físico, hace una dieta sana y equilibrada y apuesta por la cosmética con las mejores fórmulas y los tratamientos en cabina más avanzados. Un combo que consigue que le presentadora presuma de un cuerpo de escándalo.

Pero como hemos dicho anteriormente, en un día no vas a conseguirlo. La premisa número uno y fundamental: la constancia. Empieza ¡ya de ya! a cuidar y mimar nuestra piel y que lleguemos al verano como queremos. Si comienzas a trabajar tu cuerpo desde ahora, en un par de semanas verás como tu cuerpo se va transformando. Eso sí. No somos pesadas pero… ¡comienza ya! Nagore Robles nos enseña la crema corporal reafirmante que ella utiliza para conseguir una piel hidratada en profundidad y que además estimula la regeneración celular mejorando la elasticidad y firmeza de la piel.

Nagore Robles presume de una piel firma y súper hidratada

Nagore Robles confía en una de las marcas de cosmética que siempre hemos visto por casa: Nivea. El producto que todas hemos tenido en nuestro neceser y que ha ido pasando de abuelas a madres e hijas. Concretamente apuesta por el Q10 Body Milk Reafirmante Piel Seca, con una renovada fórmula enriquecida con Coenzima Q10 y Vitamina C. Gracias a esta loción corporal lograrás mejorar la elasticidad de la piel y su textura indicada para pieles secas hidrata la piel durante 48 horas, dejando además una sensación de suavidad y proporcionando un agradable aroma.

¿Cuáles son los beneficios de este potente cosmético que además tiene un gran precio? Reafirma la piel y mejora la elasticidad en solo 10 días, hidrata intensivamente durante 48 horas proporcionando una sensación suave en la piel, textura rica para piel seca y enriquecido con Vitamina. Como hemos dicho, lo más es su precio y es que no supera los 5 euros. ¿Quién no quiere lucir una piel perfecta, hidratada y tersa? Copia el truco de Nagore Robles y presume de piernas este verano.