Nuestro principal objetivo a la hora de cuidarnos es envejecer mejor y más despacio para ser, a cada edad, la mejor versión de nosotras mismas. Esta misma filosofía sigue Vanesa Romero. A sus 43 años, la actriz comparte sus rutinas de belleza con su más de un millón de seguidores en Instagram, a los que ha contado qué crema de noche utiliza para aclarar las manchas, prevenir las arrugas e hidratar la piel.

La crema que usa Vanesa Romero promete mitigar con las arrugas en ocho semanas

Aunque la valenciana tiene acceso a los mejores tratamientos en centros de belleza, también cuida su rostro en casa con cosméticos de buena calidad. Uno de los mejores aliados de Vanesa es la crema de noche de L’Oréal Paris ‘Revitalif Laser Pressed‘, que aporta ese extra de hidratación necesaria para presumir de piel perfecta, pues reduce visiblemente las arrugas y da una luminosidad inmediata a la tez. Su calidad-precio (no llega a los 25 euros) hace que los dermatólogos la recomienden e incluso la usen, ya que sus ingredientes con Retinol y Niacinamida, tiene una acción que hidrata intensamente la piel y promete minimizar las arrugas en ocho semanas.

«Si os soy sincera me daba un poco de miedo utilizar retinol porque tengo la piel sensible, pero introduciéndolo poco a poco me ha dicho de maravilla. Es más, noto la piel más hidratada, más uniforme y las líneas de expresión más suaves», cuenta la actriz.

Una crema de noche con retinol y niacinamida, es un acierto seguro

La nueva crema Revitalift Laser Pressed Cream Retinol + Niacinamida está aprobada por los que más saben de estética, siendo uno de los productos de la marca más solicitados. El retinol es un derivado de la vitamina A que, usándolo de forma tópica, consigue tratar arrugas y uniformizar el tono cutáneo, así como mejorar la textura y el aspecto de la piel a nivel general. Los expertos dicen que es el mejor principio activo para revertir el fotoenvejecimiento, regular la producción de grasa y favorecer la producción de colágeno ayudando a luchar contra la flacidez en el rostro.

Pero, ¡cuidado! A la hora de aplicarnos retinol hay que ser cautos. Los médicos no aconsejan su uso libre, dicen que lo mejor es utilizarlo bajo asesoramiento para saber la dosis exacta qué debemos utilizar según nuestro tipo de dermis, con qué productos no podemos mezclarlo y qué debemos hacer si estamos tomando algún medicamento. Es más, se sugiere aplicarlo poco a poco y espaciarlo en el tiempo hasta que la piel se acomode al producto.

Por su parte; la niacinamida, previene la pigmentación de la piel, reduce las manchas y el melasma. Eso sí, no se debe usar a la vez que la vitamina C. Es mejor que optes por la vitamina C por la mañana y por la niacinamida por la noche. Pero si prefieres usarlas al mismo tiempo, atenta a este truco: “Aplica primero la vitamina C con la piel limpia, espera unos 15 minutos y después aplica la niacinamida”, revela los dermatólogos.