La influencer ha recomendado un crema (no demasiado económica) que es perfecta para las mujeres de más de 40 años ¡Ella está encantada!

A partir de cierta edad, es importante que dediquemos más tiempo y esfuerzo a nuestra piel. En la juventud todas hicimos locuras como tirarnos horas bajo el sol buscando ponernos morenas o acostarnos sin desmaquillar después de una noche de fiesta. Sin embargo, conforme van pasando los años, estas malas decisiones acaban causando grandes estragos en nuestra piel y es nuestra responsabilidad evitarlas. Esto es algo que sabe muy bien Amelia Bono, que a sus 40 años intenta no descuidar ni maltratar su dermis. La influencer, que procura ser constante con su rutina de belleza, busca siempre cosméticos y productos que le ayuden a eliminar pequeñas arrugas, a disimular las patas de gallo o a, en definitiva, sentirse más joven. Y siempre que encuentra un producto que le gusta, lo comparte a través de su cuenta de Instagram.

Es eso justamente lo que ha hecho en una de sus últimas publicaciones de la red social. En ella, la empresaria más estilosa ha posado junto a una lujosa crema y recomendado a sus seguidoras de más de 40 años que se animen y la usen; pues, según ella, los resultados son increíbles. «Tiene unos beneficios impresionantes, ayuda a tratar la sequedad. Yo tengo una piel muy delicada y la líneas de expresión son menos visibles. Vamos que una joya de las cremas»; dejaba claro en su publicación. «Con muy poquito que os echéis se os queda una piel brillante y luminosa. Yo soy muy fan»; añadía. Y no nos extraña ya que se trata de The Moisturizing Soft Cream, una crema hidratante de La Mer que ha recibido increíbles críticas y de la que se han declarado fans muchas celebs.

The Moisturizing Soft Cream, la crema de La Mer que ha conquistado a Amelia Bono

Es una crema ideada expresamente para hidratar, reconfortar y ayudar a reparar la sequedad de las pieles más sensibles a partir de los 40 años. Gracias a su capacidad de renovación de la barrera de la piel, The Moisturizing Soft Cream la fortalece y la protege, al tiempo que reduce las finas líneas de expresión provocadas por la falta de hidratación. Ideal para pieles mixtas o secas, su fórmula contiene el legendario elixir regenerador de la marca que se ha convertido en su sello de identidad.

Además de a Amelia Bono, esta firma con nombre francés también ha conquistado a otras famosas como a Ana de Armas. Y es que es lo más lógico, pues sus productos no son especialmente baratos y una persona de a pie, como tú o como yo, no puede permitírselos. O al menos, no de manera habitual.