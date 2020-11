Aunque aún quedan dos meses para que de comienzo 2021, para que tengas tiempo y no te pille el toro, te presentamos los cortes de pelo que más se llevarán el próximo año.

Aún quedan dos meses para que termine el año pero estamos seguros de que no somos los únicos que estamos deseando de que acabe. 2020 ha sido un viaje tan lleno de turbulencias que solo pensamos en aterrizar y subirnos a lo que 2021 nos tenga preparado (aunque no pinte mucho mejor que lo ya vivido). Es por ello por lo que en este noviembre tan particular ya tenemos puestos nuestros ojos a lo que esta por venir, a lo que nos depare el próximo año. Y, sin duda, uno de los aspectos que más nos interesan es qué cortes de pelo se llevarán durante los próximos doce meses; qué peinados y looks destacarán sobre las alfombras rojas y pediremos en nuestras peluquerías de confianza. Una duda que afortunadamente hemos resuelto y que, por no pecar de egoístas, la queremos compartir con todos vosotros.

Os preguntaréis cómo narices somos capaces de adivinar, como por arte de magia, qué cortes de pelo serán los más llevados a lo largo del próximo año. Pues bien, lo primero es que ese es básicamente nuestro trabajo. Y lo segundo es que para conocer cuáles serán las tendencias de los siguientes meses solo hay que ver qué looks se han repetido en las pasarelas; qué propuestas se han mostrado en las diferentes Fashion Weeks; y por qué cortes y peinados están apostando las famosas ahora que está terminado el año. Un mejunje de datos con el que conseguimos hacer una previsión de lo que será lo más visto en 2021. Como Roberto Brasero con el tiempo pero nosotros con la moda.

Así serán los cortes de pelo que más se llevarán el próximo año

Viendo los cambios de looks de última hora que se han hecho nuestras famosas favoritas, tenemos claro que en 2021 se llevará el corte parallel undercur de Lourdes Montes, el lob ondulado de Anna Ferrer Padilla y el clavicut de Amaia Salamanca. Además, triunfaremos con cortes como el blunt bob de Andrea Duro pero también seguiremos viendo melenas despuntadas como la de Chiara Ferragni, clásicos flequillos rectos como el de Aitana y pixies como el de Tania Llasera. Y, cómo no, el tan actual mullet que empezó llevando la gran Úrsula Corbero; y que ya ha conquistado a artistas internacionales como Miley Cyrus o Kaia Gerber. Diferentes tipos de pelo aptos para todo tipo de gustos y facciones. ¿Cuál es tu favorito?