Comenzar una nueva etapa en la vida pone todo patas arriba y, como no nos sentimos las mismas por dentro, necesitamos un cambio en el espejo que nos haga ver que efectivamente estamos avanzando y no nos quedamos ancladas en el pasado. Cortarse el pelo y cambiarse el look son herramientas motivacionales necesarias para superar altibajos emocionales y nuevos retos vitales.

Famosas como Aitana, Laura Escanes o Macarena García, ya decidieron cortar por lo sano y cambiar de look al separarse de sus parejas. Algo que ya había ocurrido con celebrities en el ámbito internacional. Por ejemplo, Katy Perry cuando rompió con Orlando Bloom se hizo un cambio radical con un corte pixi en color rubio platino, o Cameron Díaz que cambió su archiconocida melena rubia por un tono castaño oscuro al terminar su relación con Justin Timberlake.

Un cambio de look puede marcar un antes y un después, por eso es esencial que nos pongamos en manos profesionales (y que no hagamos locuras fruto del impulso del momento).

Cortarse el pelo como terapia

Nuestra imagen influye en nuestro estado emocional. Sentirnos bien por dentro nos hace sentir bien por fuera y viceversa. ¿Por qué hacer cambios en nuestro cabello nos hace sentir mejor tras una ruptura?

La estilista Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera, nos explica que “vernos y sentirnos bien es fundamental para poder hacer frente a un momento complicado de la vida y una ruptura lo es. Un cambio de look nos ayuda a visualizar claramente esta nueva etapa que iniciamos y adentrarnos en ella con más fuerza y seguridad” y añade que “es un gesto cargado de simbolismo, porque cortamos el cabello pero también eso que ya no queremos. Además, regalarnos un tiempo de cuidado para nosotras mismas, en el salón de peluquería, sin duda nos aportará bienestar y nos reconfortará.” Un acto simbólico para soltar lo que ya no queremos y darle la bienvenida a un nuevo comienzo.

Aunque está claro que la idea del cambio de look es buena, lo cierto es que muchas veces puede no salir todo lo bien que imaginamos. En esos casos, se entorpece ese comienzo de etapa que queda ensombrecida ante el enfado o la frustración que conlleva un corte de pelo, o cambio de look, que no termina de convencernos o que no nos gusta en absoluto.

Recomendaciones de experta

Para que no ocurra un hair drama en un momento tan delicado como el final de una relación, lo aconsejable es ponerse en manos expertas y dejarse asesorar. El estado emocional puede hacer que tomemos decisiones poco acertadas y un profesional va a ser imprescindible para hacer de guía.

¿Qué importancia tiene el asesoramiento en esos momentos en los que puede costar pensar con claridad? Charo García, directora del salón Ilitia Beauty & Science, apunta a este respecto que “tras una ruptura, algunas mujeres piden cambios muy drásticos. Esto no suele ser buena idea ya que, si nos les gusta el resultado o les cuesta verse tan diferentes, acabarán sintiéndose peor y se agrandará el problema, porque estarán muy vulnerables. Por eso, lo mejor es apostar por cambios graduales, que nos den un nuevo aire pero nos sigan resultando conocidos y, sobre todo, que sepamos que nos van a favorecer. Siempre estaremos a tiempo de ir a más.” Ten muy en cuenta esto a la hora de los movimientos post ruptura ya que son frecuentes los altibajos emocionales.

Los mejores cortes de pelo post ruptura

Es mejor ir sobre seguro y apostar por aquellos cortes y cambios de coloración que sabemos que funcionan. No es necesario irse a los extremos ni optar por cambios radicales que pueden ser contraproducentes. ¿Cuáles serían entonces las mejores opciones, en cuestiones capilares, después de acabar una relación sentimental?

Mónica Duque, directora de Salón Seensay, señala que no hay que hacer cambios extremos para verse diferente en el espejo. “En el cabello, un pequeño cambio puede marcar una diferencia enorme. Por eso, los flequillos son una muy buena opción. Sugiero el estilo bottleneck, que es muy fácil de peinar y se puede camuflar con el resto de la melena si no te convence. Los cortes a capas también consiguen dar un nuevo gesto y frescura a la melena, además de ser muy rejuvenecedores”.

¿Qué ocurre si buscamos ir un paso más allá en nuestro nuevo look? “Si buscamos algo más atrevido, sugiero el corte de tendencia clavicut, recto y a la altura de la clavícula, que nos aporta mucha fuerza pero nos permite recogerlo sin problemas. Si hablamos de coloración, lo mejor es iluminar o añadir matices a la melena, pero abstenerse de colores en bloque muy diferentes al de nuestra base” asegura la experta.

Después de una ruptura practicar el autocuidado y verse bien en el espejo es muy importante. Recuerda que no tienes que demostrar nada a nadie. Déjate asesorar por profesionales para evitar daños colaterales y disfruta de tu nueva etapa vital.