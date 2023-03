Volvemos a la caza de un producto que se vuelve viral por estar inspirado en otr producto de alta gama pero en una versión mucho más asequible. Todas nosotras somos unas apasionadas del maquillaje pero no siempre estamos en la situación económica de probar todos los productos nuevos que nos gustarían, a veces los precios son demasiado elevados como para comprometernos con un producto que no sabemos si nos va del todo bien. Pero no hay que preocuparse porque tus amigas de revista Semana estamos aquí para probar esos productos y recomendarte otros muy (pero muy) similares a precios más accesibles. Sabemos que te enamorarás de estos pintalabios low cost. ¿Quieres saber qué maravilla te traemos hoy?

En esta ocasión hemos puesto el ojo en el famosísimo pintalabios de Clinique 'Black Honey' este pintalabios que se ha vuelto absolutamente viral en todas partes (hemos tenido que buscar a fondo para poder hacernos con uno). Esta barra de labios es un híbrido entre un bálsamo labial y un pintalabios, lo que lo hace perfecto para aquellas que buscamos un toque de color natural y sutil en nuestros labios. Su precio es de unos 17 euros y lo puedes encontrar en Primor, Druni o Douglass.

Este producto se ha vuelto tan viral porque reacciona con el ph de la piel creando un tono único en cada persona que combina a la perfección con sus labios. Pero es que su fama ha sido de tal nivel que otras marcas han sacado sus propias versiones inspiradas en esta y que son sorprendentemente parecidas.

El 'Black Honey' de Clinique es un éxito de ventas y se ha convertido en un producto de culto

La primera opción que os traemos hoy es esta de la marca de maquillaje CATRICE, se trata de es su bálsamo labial Power Full 5 Lip Care en su tono 040 y es que es tan tan parecido que no te lo podrás creer. Está formulado con ingredientes como pepino, sandía, baya de goji, raíz de jengibre y ácido hialurónico. Por lo que nutre intensamente los labios sin dejar una sensación pegajosa.

Este bálsamo de Catrice es un producto de belleza muy asequible (lo puedes encontrar por menos de 4 euros). Su fórmula nutritiva y suave es perfecta para usar durante todo el día, mantiene tus labios hidratados y saludables mientras les da un toque extra de color.

Este producto de Clinique ha sido tan viral que no ha sido sólo una marca la que se ha inspirado en él. Nosotras os traemos solo las que más parecido nos han resultado a nosotras.

Descubre estos pintalabios low cost inspirados en el labial de moda

La otra opción que os proponemos es el Tinted Lip Balm de Honest Beauty. Esta fórmula de origen natural está hecha con ingredientes orgánicos y sin parabenos, por lo que puedes estar segura de que es tan bueno por dentro como se ve y se siente por fuera. Esta diponible en 7 tonos muy bonitos pero el más similar al producto viral de Clinique es el Plum Drop 4 GR.

Ya lo sabes, ya no tienes excusa para conseguir el maquillaje más famoso del momento y lucirlo como sabes. Ya sea que te apetece conseguir esta joya de producto de Clinique o si quieres una versión low cost pero claramente inspirada en ella (y mucho más barata) estas opciones son, sin duda, las mejores que hemos encontrado en el mercado (y deberías creernos porque los hemos probado todos).

Disfruta de tu nuevo color favorito.