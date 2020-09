Sarah Jessica Parker, la actriz de ‘Sexo en Nueva York’ cuya larga melena triunfa allá por donde va, tiene todas las claves para peinar tu cabello.

Es una de las melenas rubias más conocidas de Hollywood y, aun cubierta con mascarilla, sombrero y gafas de sol, es casi imposible no reconocerla. Sarah Jessica Parker, desde que se pusiera en la piel de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, se ha convertido en uno de los rostros (y pelos) más envidiados de la pequeña y gran pantalla. Aunque ahora está completamente centrada en su carrera como diseñadora de zapatos y dedicada a tiempo completo a la gestión de su nueva tienda en plena Quinta Avenida; la actriz estadounidense no ha dejado de cuidar su cabello ni un segundo. Son más de veinte años derrochando estilo por las calles de la gran manzana pero también presumiendo de pelazo. Y no es para menos.

Sarah Jessica Parker lleva desde 1998 en pantalla y su rubia melena, aunque ha sufrido pequeñas y grandes modificaciones durante más de dos décadas; siempre se ha mantenido impecable. Ya sea con un corte bob por encima del hombro, con flequillo o con enormes rizos, el pelo de la actriz más fashion siempre ha sido una de sus señas de identidad. Ahora, lleva ya varios años con el pelo largo, prácticamente kilométrico, y no puede gustarnos más. Como la experiencia es un grado y en ella, más bien un máster, no podemos encontrar mejor maestra para acudir cuando necesitamos inspirarnos a la hora de peinar nuestra melena. Y es que Parker, en los últimos meses, no ha parado de darnos lecciones sobre los peinados que mejor sientan a las melenas más largas.

Sarah Jessica Parker nos enseña a peinar nuestra larga melena

Para visitar su nueva tienda en Manhattan, para pasear en bici o incluso para practicar algo de deporte. Sarah Jessica Parker, que ha aprendido mucho de Carrie Bradshaw, sabe de sobra qué ponerse en cada momento pero también cómo peinarse. Durante este verano, la hemos podido ver con el pelo liso, ondulado y rizado; con coleta alta, moño bajo y trenza. Mil y una formas de peinar su larga y rubia cabellera y todas, sin duda, de lo más acertadas. SJP (para los amigos) se ha convertido en todo un referente de moda pero ahora también en todo un icono capilar.

Si David Bisbal tenía sus rizos, Sarah Jessica Parker tiene su melón. Toma nota, aprende de una gran experta y luce los peinados más cómodos, sencillos y eficaces para el día a día.