El tipo de cepillo que utilices es fundamental para conseguir un pelo sano y bonito. Este nuevo modelo que acaba de salir es una inmejorable propuesta

Los cepillos no solo son el cooperador necesario que transforma nuestro pelo alborotado de por las mañanas en algo decente para salir de casa. El cepillo es un aliado imprescindible a la hora de mantener sano el cuero cabelludo, pues su masaje estimula la circulación sanguínea, ayudando así a la renovación de nutrientes en la raíz y a la eliminación de células muertas.

Además, con el cepillado del pelo, la grasa natural de la piel se reparte del cuero cabelludo hasta las puntas. Algo necesario para lucir pelazo, ya que nuestro cabello necesita de una capa protectora de grasa para que los agentes nocivos del exterior no puedan dañarlo.

Del mismo modo que inviertes en un champú nutritivo, un acondicionador o una mascarilla, también deberías hacer lo mismo con un buen cepillo desenredante.

La firma You Are The Princess acaba de lanzar Brush & Go un nuevo cepillo antitirones, que ayuda a prevenir roturas hasta cinco veces más que los cepillos convencionales. El gran valor de este peine es que funciona con cualquier tipo de pelo, incluso finos y rizados. Además, se puede emplear tanto en seco como en mojado. De hecho, un tip de experto es utilizarlo para la aplicación de acondicionadores y mascarillas en la ducha.

También se puede utilizar bajo el agua sin que se deteriore, y es perfecto para repartir acondicionadores y mascarillas por todo el cabello, ofreciendo un extra de volumen.

Su secreto se encuentra en la combinación de dos tamaños de púas que destacan por su flexibilidad. Las largas, y más flexibles, desenredan sin romper, mientras que las cortas alisan y dejan un cabello brillante y sin encrespamiento. Todas se curvan y flexionan para no romper ni estropear el cabello, masajeando la raíz y estimulando la circulación sanguínea. Es decir, desenreda el pelo eliminando los nudos sin dolor ni tirones y suaviza la cutícula del cabello, aportando un aspecto más sano y bonito.

Sus reducidas dimensiones y su forma ergonómica permiten que se adapte perfectamente a la forma de la mano, y como no tiene mango, su almacenaje es muy cómodo. Pesa muy poco y es perfecto para llevar siempre en el bolso o de viaje. Y tanto el pelo como los residuos que se quedan en él tras su uso se eliminan con facilidad.

Su precio: 4,49 euros.