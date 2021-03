Tener la piel grasa y deshidratada a la vez no solo es posible sino más frecuente de lo que imaginamos.

¿Piel grasa deshidratada? ¿Es posible? Es una consulta frecuente y que lleva a confusión. Pero no debes preocuparte porque te contamos todo lo que siempre has querido saber. Lo primero que debemos recordar es que la piel, grasa o no, es un órgano fundamental para nuestro organismo. Y además responsable de realizar infinidad de funciones. Una de las más importantes es la de protegemos de todos los enemigos que nos “atacan” desde el exterior.

Venimos del invierno, con bajadas de temperatura, viento, cambios térmicos bruscos… Y tengo la piel seca o grasa, es el momento de revisar el estado de su abrigo protector. Para saber si tu piel está o no deshidratada prueba a observarla. Por ejemplo, después de aplicarte tu crema hidratante. Si no se absorbe fácilmente o si al estirar la piel de las pómulos unos instantes no vuelve a su estado natural con rapidez, entonces puede que tu piel necesita un extra de hidratación.