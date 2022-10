Para muchas el rubio y los tonos de pelo claros son cosa de la estación estival, por eso con la llegada del otoño algunas prefieren un tinte un poco más oscuro. Decolorar el cabello continuamente, teñirlo y aplicar mechas puede dañar la fibra del pelo a la larga. Por eso, María Pombo ha querido abandonar el rubio y darle una oportunidad a su color natural. El resultado ha sido muy favorecedor, te contamos todos los detalles a continuación.

La influencer ha pasado por la peluquería para darse un baño de color vegetal y sin amoniaco, una buenísima opción para no estropear el pelo. La joven admitía que este cambio de look no se debía a las nuevas tendencias en belleza, sino por una cuestión de salud capilar. María ha desvelado sin tapujos que lleva casi ocho años decolorando su pelo y que necesitaba darle un descanso a su melena. Se acabó el tinte.

María Pombo se deshace del rubio y se pasa al castaño que mejor combina en otoño

La joven se ha cansado de su rubio, ha preferido igualar y unificar el tono de toda su cabellera. Normalmente, solía llevar unas raíces más oscuras que paulatinamente iban aclarándose hacia a las puntas. Eso le obligaba a tener que hacerse mechas cada poco tiempo y, es cierto, que esta técnica de manera continua es muy agresiva para la fibra capilar. Así que, la instagramer ha apostado por el retorno del castaño, su color natural, no en un tono demasiado oscuro y que le ha favorecido mucho.

Un castaño claro es siempre un color rejuvenecedor. Los rubios demasiado claros a los que suelen tender las mujeres de cierta edad pueden llegar a ponernos algunos años encima. A veces, hay que hacerle caso a la naturaleza, quizá el castaño claro natural de María Pombo es el que mejor sienta a sus rasgos. Le aporta mucha luz a su rostro y, lo mejor, es que es un color mucho más otoñal que el rubio ceniza.

El resultado ha sido increíble, el tono está entre un castaño claro y un marrón caramelo que no dejaremos de ver esta temporada. La fiebre del marrón chocolate no deja un cabo suelto, tanto en moda como en peluquería, está arrasando y ganando adeptas. ¿Te atreves?