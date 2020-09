Raquel Bollo nos ha mostrado en su cuenta de Instagram su nuevo y sorprendente cambio de look con el que se apunta a la moda del rubio.

Hace meses que no la vemos por los platós de Sálvame pero eso no significa que ella haya parado quieta. Más bien, todo lo contrario. Desde que abandonase su papel como colaboradora de televisión, Raquel Bollo está viviendo una nueva etapa profesional como empresaria. Una faceta hasta entonces desconocida con la que daba a la luz un proyecto que le hacía especial ilusión: crear su propia línea de joyas. Para ello, lanzó su marca homónima en la que, colección tas colección, ha ido plasmando su personalidad. «Las joyas me han acompañado toda la vida, es mucho más que una afición, es una pasión que me vuelve loca», deja claro en la web de la firma; donde además aclara que por fin ha hecho realidad su sueño. ¡Y tanto que lo ha hecho! Y es que su marca ya tiene a la venta cuatro colecciones que ella misma ha diseñado: Fresco Renacer, Luz, Vida y 7 vidas.

La pasión de Raquel Bollo por la moda y los complementos no es sorpresa para nadie. Todos los que la seguían en su etapa como colaboradora lo saben más que de sobra. Siempre que ella aparecía en pantalla, lo hacía luciendo las prendas más en tendencia, con los accesorios más acertados y con los peinados más favorecedores. Y sigue haciéndolo aunque en estos momentos esté fuera de los platós de televisión. La madre de Alma Cortés presume en su cuenta de Instagram de buen gusto y demuestra que ella mejor que nadie sabe qué se lleva en cada temporada. Ahora, en el pelo.

El nuevo y favorecedor look de Raquel Bollo

Asesorada por Paco Cerrato, su estilista de confianza, Raquel Bollo ha querido cambiar de look y dar un toque de color y actualidad a su pelo. Para ello, la sevillana de 44 años ha añadido unas bonitas mechas rubias a su media melena castaña; aclarando así todo su cabello y consiguiendo un aspecto mucho más juvenil. Un look muy veraniego que, aunque llegue un poco tarde, funciona también a la perfección en los meses de otoño. Y es que estamos seguros de que la excolaboradora de Mediaset ha querido con este cambio tan favorecedor dar la bienvenida a septiembre.

Dicen que los cambios de look van de la mano de grandes cambios vitales. Tendremos que estar atentos porque quizás sea que Raquel Bollo nos trae pronto sorpresas. ¿Volverá a la televisión? ¿Nos deslumbrará con una nueva colección de joyas? Sea como sea, nos encanta su nuevo aspecto.