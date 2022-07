La influencer llevaba avisando tiempo de que quería hacerse un cambio de look que encajara más con el estilo veraniego, ha pasado por peluquería y ha optado por un corte y un color que nos suena mucho. Rocío Osorno se ha teñido su melena castaña con unas mechas rubias y un corte idéntico al de Jennifer López. Sus seguidores no han parado de escribirle para decirle que el parecido es más que razonable. ¿Cómo lo veis? Os contamos todo a continuación.

Rocío Osorno solía llevar una larga melena castaña oscura con un estilo propio muy marcado. A ella siempre le gusta jugar con nuevos peinados, recogidos, trenzas y coletas, pero hoy ha dado un paso adelante con el tinte rubio, y aunque lo está haciendo poco a poco, por algo se empieza. ¿Será el principio del fin de su pelo moreno?

Rocío Osorno recibe un montón de comentarios comparándola con Jennifer López

Todas recordamos aquel mítico videoclip de Jennifer López en el que hablaba del cambio de milenio, ‘Una noche más’. Rocío Osorno ha compartido en sus redes sociales este sonadísimo hit de 1999 en el que comparaba su nuevo look al de la cantante estadounidense y razón no le falta, los cortes y el color son muy similares.

La diseñadora andaluza ha optado por unas mechas rubias a lo largo y ancho de toda su cabellera, un color muy adecuado para la temporada estival y lo último en belleza. Además, ha peinado su cabello con un estilo muy 2000, con unas ondas desenfadadas, poco marcadas y con mucho volumen. Al flequillo, que normalmente lleva incorporado con el resto de la melena, le ha dado mucha presencia con una raya en medio y un golpe de secador para levantarlo ligeramente.

La cantante a sus 52 años ya ha pasado por todos los estilos de melena, long bob, pixie, rizos, ultraliso, rubia, morena, se ha hecho de todo. Pero su estilo más representativo siempre ha sido este castaño con reflejos rubios, raya al medio y ondas con volumen que Rocío ha sabido captar a la perfección.

Desliza para ver el cambio de look de Rocío Osorno y apuesta por un estilo from the block para triunfar durante este verano vayas donde vayas.