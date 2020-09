Alma Cortés Bollo ha pasado por su peluquería de confianza para reparar su melena después del verano, aprovechando para darse un tijeretazo.

Se acabaron las vacaciones y toca afrontar septiembre con la mejor de las sonrisas y sin caer en eso de depresión post vacacional. Por este motivo, no hay nada como verte guapa y perfecta apara enfrentarte a la «nueva normalidad». Eso es precisamente es lo que habrá pensando Alma Cortés Bollo, que ha acudido a su peluquería habitual para recuperar la melena tras el verano. Hay que recordar que los días en la playa hacen que el sol, el viento, el cloro o incluso la salitre le pasen factura al pelo. Sobre todo si no lo has protegido correctamente durante esos días y no lo has hidratado lo suficiente. Por esto es importante acudir al centro de belleza y ponerte en las manos de los expertos para recuperar la melena. Eso es precisamente lo que ha hecho la hija de Raquel Bollo.

Alma Cortés recupera su larga melena con la llegada de septiembre

Es habitual que al terminar el verano, nuestro pelo se vea más apagado, ajado, deshidratado y frágil de lo que lo tenemos habitualmente. Nada como acudir a tu centro de belleza y ponerte en manos de tu peluquero para recuperar el brillo, eliminar las puntas abiertas e hidratar en profundidad. Alma ha acudido a su estilista de confianza, Paco Cerrato, para recuperar su espectacular melena, que se ha convertido en una sello de identidad de la hija de Raquel Bollo. Además, Alma comparte estilista con su madre, Raquel Bollo, quien se ha convertido en un espejo donde mirarse, tal y como ha dicho en más de una ocasión la joven.

Alma se ha cortado su larga melena. Y aunque a simple vista parece que tan solo se ha tocado un pelín las puntas, esto no es así. En las imágenes de la joven suele lucir una larga melena completamente rizada casi llegando por debajo de la espalda, y ahora, con el pelo mucho más liso, el largo es inferior a como lo tenía antes. «He dejado a mi Paco que me meta las tijeras y ya tengo las puntas saneadas después del veranito, que hacía falta, y pelito peinado. Mirad que mono», ha dicho la joven a través de unos Stories que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde es muy activa. Te dejamos el cambio de look de Alma Cortés. ¡Y lo cierto es que nos encanta esa melena con un brillo espectacular!