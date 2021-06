Para estar bien por fuera, primero tenemos que cuidarnos por dentro. Eso es una premisa que sabe Pilar Rubio y que ahora nos desvela

Este martes, Pilar Rubio ha presentado un cosmético revolucionario que ella ya ha probado y que se ha colado entre sus ‘imprescindibles’. Y es que para estar bellas por fuera, primero tenemos que cuidarnos desde dentro. Eso es algo que la colaboradora de televisión sabe y por ello ha creado junto a SanaExpert la bebida cosmética necesario para ello: el Beauty Elixir by Pilar Rubio. Una combinación única de colágeno, ácido hialurónico, coenzima Q10 y Vitaminas E y C en formato de monodosis bebibles y con sabor cereza. Se trata de un complemento alimenticio muy completo dentro del mercado de la nutricosmética. Te contamos todo sobre esta bebida que te cuida por dentro y el resultado también se ve fuera. ¡Quítate años de encima de esta forma tan fácil!

Así se cuida Pilar Rubio para estar siempre perfecta

Todos sabemos que Pilar Rubio cuida mucho su cuerpo y su imagen. A sus 43 años, la presentadora puede presumir de una figura envidiable y tener una piel perfecta y sin imperfecciones. Ahora hemos conocido uno de sus secretos beauty. «Siempre he pensado que era muy importante mimar mi piel con una buena alimentación, bebiendo agua, controlando el estrés y con una actitud optimista, pero además siempre he estado buscando ese plus que me ayudaran en este proceso constante y diario. Conseguir una piel hidratada, nutritiva y tersa no siempre es sencillo. Mucha gente me dice que yo lo tengo más sencillo, pero os aseguro que hay mucho trabajo detrás de la imagen que proyecto. Por eso, me ha encantado trabajar con SanaExpert y apostar por estos bebibles cien por cien naturales y ecológicos para alimentar mi piel con constancia y mimo».

Pilar Rubio cuenta su experiencia con este producto: «Lo he probado y a mi me ha funcionado. No se trata simplemente de un objeto, sino de un producto que se absorbe directamente en el cuerpo. Sabéis que me encanta entrenar cuatro veces en semana, que lo considero mi ratito de quererme y donde me aíslo de las rutinas laborales e infantiles. Ahora en mis rituales de salud y belleza diarios, he incluido el mimarme con este tipo de suplementos, que lejos de ser una fórmula milagro, ayudan con efectividad a que nuestros cuerpos sanen desde dentro, con la garantía de tener un gran laboratorio detrás”, cuenta.

Todo lo que nos ayuda a conseguir este elixir «mágico»

Y añade que «el objetivo de este elixir, que yo llamo mágico por los efectos maravillosos que he comprobado en mí misma, es no solo es mejorar la salud de nuestra piel, sino también reforzar el pelo y las uñas. Contiene altas dosis de péptidos de colágeno y elastina, componentes que se encuentran de forma natural en la piel pero que su cantidad se reduce con el paso del tiempo. El colágeno favorece la regeneración positiva de las células de la dermis; mejora la elasticidad, lo que otorga mayor firmeza y ayuda a reducir las líneas de expresión y arrugas, que tantos nos empiezan a preocupar a todas.

Pilar Rubio nos cuenta más detalles «Además, es rico en vitamina C, que contiene propiedades antioxidantes considerables y estimula la producción de colágeno. Este producto también contiene ácido hialurónico. Dicho componente restaura la tasa de humedad de la piel, por lo que las células consiguen mantener su turgencia y elasticidad, proporciona mayor volumen a la piel y hace que esté más hidratada», dice. Y cuenta que «otro de los ingredientes que me ha fascinado es la coenzima Q10. Se trata de un fuerte antioxidante que previene la oxidación de los lípidos de la piel, protegiendo nuestras células de las acciones dañinas de los radicales libres y la radiación UV, algo de lo que nos protegemos durante el verano pero que no prestamos toda la atención necesaria el resto del año. Es un compuesto antiaging que evita la disminución del colágeno y combate la formación de las temidas arrugas».