Con la llegada del verano todas odiamos el maquillaje, sobre todo la base, que con el calor y el sudor se vuelve una capa molesta que no deja respirar la piel como debería; además del tiempo y el dinero que perdemos en aplicárnosla todos los días. Las cremas hidratantes y las bb creams llegaron como un sustituto licuado y menos denso que la foundation, pero aún así, no deja de ser tediosa su aplicación diaria. En Corea se han puesto las pilas, nos llevan años de ventaja en lo que a maquillaje y belleza se refiere y han inventado un tratamiento que puede hacer realidad el sueño de cualquiera de nosotras: un rostro perfecto sin necesidad de maquillaje. ¿Cómo es eso posible? Pensaréis… Pues con el nuevo tratamiento BB Glow, un maquillaje permanente y duradero, que hace parecer que fueras maquillada con una BB cream en todo nuestro rostro y cuello, y lo mejor… ¡Dura casi un año!

Ya no solo es permanente el microblading de las cejas o el eye-liner. El microeendling es una terapia no invasiva con la que obtenemos que los productos aplicados penetren en las capas más profundas de la piel a través de micropunciones.

El tratamiento BB Glow tiene un efecto BB Cream permanente que deja tu piel brillante y lisa

Algunos de los ingredientes principales que inyectan mediante esta técnica son el ácido hialurónico, las vitaminas A, C o E, los péptidos de nueva generación y la niamicida, una vitamina que puede ser muy eficaz para unificar el color y despigmentar manchas. Los ingredientes usados respetan nuestra piel y no contienen parabenos, olor ni alcohol. Esta terapia no invasiva consiste en penetrar principios activos en la piel, eliminando manchas, arrugas, cicatrices y dejando una piel homogénea y luminosa. Lo mejor es que reduce visiblemente los poros dilatados y otras imperfecciones de tu rostro.

En este tratamiento el primer paso es desmaquillar la piel, limpiarla y exfoliarla. En segundo lugar se aplica, en función de las necesidades de cada piel, el tratamiento a través de los viales de BB Glow. Se realiza con un aplicador con agujas de policarbonato (indoloras y respetuosas con la piel). Finalmente utilizan para sellar una especie de mascarilla corena que penetra en profundidad gracias a los pasos anteriores. ¡Y listo! Con esta terapia para la piel puedes olvidarte del maquillaje durante 6 meses o 1 año (dependiendo del poder de absorción de cada piel); imagina 365 días sin tener que usar la beauty blender y ni una sola brocha.

Es el tratamiento perfecto para lucir tu piel perfecta en un evento importante

Se necesitan varias sesiones para lograr el resultado deseado, entre 3 y 5, pero todo depende de la piel de cada una y de lo que queramos lograr. Este tratamiento se acumula de manera paulatina, lo idóneo es realizarse una sesión cada 15 días o un mes, aunque los resultados son visibles desde el primer día. El precio de esta maravillosa y puntera técnica ronda entre los 80 y 100 euros cada sesión y podemos encontrarlo en centros de estética por toda España.