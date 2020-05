Estas cremas multiusos nos facilitan la vida en nuestro día a día, ya que nos ahorran tiempo en nuestro rutina diaria (aunque por desgracia, ahora de esto nos sobra). Pero con optimismo, tenemos la mirada en un futuro y en cuando salgamos de casa. Por este motivo, analizamos las diferencias entre las BB cream y las CC cream: ¿cuál necesita mi piel? Esto dependerá de tu rango de edad, además de las necesidades de tu rostro. Aunque ambos comparten la premisa de que en un solo gesto podrás hidratar, darle luminosidad y un leve tono a tu piel sin necesidad de combinar muchos productos. Las cremas con color se han convertido en uno de los productos favoritos por las amantes del mundo beauty. Y tú, ¿has caído rendida ya a ellos? Si todavía no sabes bien por cuál decantarte te damos las claves para que elijas la que más se adapte a tus necesidades.

BB cream: para pieles jóvenes

Significa realmente Blemish Balm (bálsamo para imperfecciones). Son aquellas cremas hidratantes con color indicadas para pieles jóvenes que solo necesitan pequeñas correcciones, como algunas manchas u otros defectos del rostro. Hay que tener en cuenta que su textura es más fina, ligera y fluida que la de bases corrientes, por lo que también la cobertura es algo menor. Sirve para hidratar la piel, activarla y unificar, aportando un acabado natural. Por este motivo, es uno de las grandes aliados para el «make up no make up». Por si fueran pocos estos beneficios, además suelen incorporar filtros de protección solar por lo que además tu piel quedará protegido de los rayos solares. Si practicas ejercicio al aire libre, es uno de las mejores opciones. Pero ojo, está dedicada para las pieles más jóvenes y no se debe utilizar como un tratamiento único al día. Este tipo de producto también está indicado para las pieles más secas, ya que aportan hidratación y color al mismo tiempo. Existen diferentes tipos de BB cream, que tendrás que elegir en función de tu tipo de piel, textura y tono.

CC cream: para pieles maduras

Esta se traduce en Color Correction (crema correctora del color). La mayor diferencia con la versión anterior es que esta tiene mayor cobertura que la BB cream, pero también es una crema hidratante con color y que normalmente suele incorporar factor de protección solar. Tal y como indica su nombre, su tarea consiste en la corrección del color, mejorando y perfeccionando el aspecto general del rostro. Pero este tipo de tratamientos dan un paso más y además ayuda a la reducción de arrugas y de líneas de expresión ya que está enriquecida con ingredientes antiarrugas. Esto se traduce en que este tipo de productos está destinado a pieles más maduras. También está indicado para las pieles más grasas, ya que su fórmula cubriente camufla los brillos. Al igual que las BB cream hay diferentes tipos de texturas y tonos. Elige el que más se adapte a ti.

Después de resolver estas dudas, ahora te damos las opciones perfectas.