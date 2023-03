Carreteras eternas rodeadas de valles montañosos, misteriosas playas negras, cascadas infinitas que hielan su camino, glaciares que desprenden bloques de hielo en lagos, auténticas fuentes termales que vuelan desde el interior de la tierra… De todas estas maravillas va a disfrutar Anna Ferrer Padilla muy pronto. Y es que la influencer ha puesto rumbo a Islandia junto a su madre y unos amigos. Por supuesto, para combatir el tremendo frío que hace en el país, la joven ha incluido en su maleta varios abrigos térmicos, gorros y guantes. Pero ojo, porque la hija de Paz Padilla tampoco quiere dejar su piel desprotegida en este viaje, y para mantenerla a salvo cuenta con un cosmético infalible. ¿Adivinas cuál es?

No hay nada que nos guste más que presumir de una piel luminosa, hidratada y suave. Y sin duda uno de los cosméticos clave para lograr este objetivo es el aceite corporal. Lo cierto es que su popularidad ha sido apoteósica debido a que este producto es el mejor comodín para lograr una dermis perfecta. Tanto es así que en el mercado ya hay un sinfín de tipos. Aunque por lo general, los más buscados suelen ser los aceites multiusos, que ayudan a tratar problemas comunes: combaten la celulitis, previenen las estrías, reafirman, luchan contra el envejecimiento, iluminan... Y ahora Anna Ferrer Padilla nos ha descubierto su favorito. ¿Su nombre? Golden Radiance Body Oil, de Freshly Costmetics.

"Me voy a llevar a Islandia este aceite. Después de pasar tanto frío seguro que al final del día me daré una ducha caliente, y este cosmético me encanta para después, porque se absorbe súper rápido y me hidrata al máximo. Es mi favorito, voy a bote por mes", afirma la influencer junto a un vídeo en Instagram mostrando el resultado que el aceite deja en la piel.

Si al igual que Anna, tú también quieres presumir de una piel llena de brillo, hidratada y sin imperfecciones, te gustará este aceite corporal, porque su extraordinaria fórmula 100% natural combina 12 aceites vegetales y tecnologías para nutrir e hidratar la dermis en profundidad. "También trata las estrías y la celulitis, así que todo suma, que se acerca el verano...", concluye la joven.