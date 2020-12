La joven ha querido comenzar la Navidad con un acertado corte de pelo con el que sanea su melena y despunta un poco su cabello.

La vida de Ana Soria ha dado un giro de 180 grados desde que se confirmara su relación con Enrique Ponce. La almeriense, de la mano del diestro, pasó de ser una persona completamente anónima a ocupar cientos de titulares y a protagonizar portadas de revista. Un cambio que ha hecho que este año, sin duda, sea el más surrealista de todos. La pareja de tortolitos se ha mostrado en todo momento muy acaramelada en las redes sociales. Ya sea en Instagram o en Tik Tok, el torero y la universitaria han hecho gala de su complicidad y romanticismo; pero también han ido dando detalles sobre las novedades alrededor de su vida. A través de estas plataformas, descubrimos el nuevo ático de la pareja, conocimos a su nueva mascota, y ahora, disfrutamos del nuevo corte de pelo de la influencer.

Ana Soria sorprendía ayer por la tarde a sus más de 126 mil seguidores de la red social con un nuevo y sorprendente cambio de look que ninguna de nosotras se esperaba. Un corte de pelo de lo más acertado con el que se atreve a comenzar su Navidad más especial y que, sin duda, será uno de los estilismos capilares más pedidos en las peluquerías el próximo año. Un lob (o long bob) por encima del hombro con el que consigue sanear su melena y también conseguir una imagen mucho más adulta y madura. ¡Está guapísima!

El corte de pelo de Ana Soria: Sanear para triunfar

La joven ha presentado su nuevo look a través de su cuenta de Instagram y lo ha hecho dispuesta a triunfar. Y no nos extraña; pues se trata de uno de los cortes más acertados de la temporada y que sientan bien a casi cualquiera. Y es que este estilismo tiene el largo perfecto para llevarlo con cualquier peinado. Versátil, adulto y perfecto para sanear las puntas cuando están más estropeadas que de costumbre, el lob es el peinado estrella que más favorece.

Ella lo lleva con ondas rotas despeinadas, muy naturales y llenas de vida; tal y como solía lucir su larga melena rubia en verano. Un nuevo look que le sienta divinamente y que no podemos esperar a ver en movimiento (y no tan posado en una foto). ¿Qué os parece a vosotras? ¿Os encanta tanto como a nosotras? ¡Esperamos que sí!