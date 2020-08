Amaia Salamanca ha querido apostar por un cambio de look y lo ha hecho dejando a un lado su tan caractarístico rubio platino.

Los cambios de looks, normalmente, vienen de la mano de grandes cambios personales. Exteriorizar un cambio, ya sea con un corte de melena, un tatuaje, o un tinte de pelo, puede significar un nuevo comienzo. No lo decimos nosotros, sino que son muchos los psicólogos y estilistas que lo tienen más que comprobado. Es por ello por lo que entendemos (y mucho) que, después de estos meses tan atípicos, muchas famosas busquen dar la bienvenida a una nueva etapa de su vida a través de sorprendentes cambios de look. Si hace unos días veíamos cómo Adriana Ugarte y Lorena Castell se atrevían con el bob más actual o cómo Aitana Ocaña nos sorprendía con su nuevo pelo bicolor al más puro estilo Dua Lipa; ahora es el turno de Amaia Salamanca, que ha dicho adiós a su característico rubio platino para dar la bienvenida a un nuevo y sorprendente color de pelo.

Un sorprendente y favorecedor cambio de look

Después de apostar por el más atrevido rubio platino, la actriz, a través de su nuevo look, ahora busca sacar su lado más natural. Para ello, la madrileña con apellido de barrio y ciudad ha elegido un tono castaño claro que se asemeja mucho al color original de su pelo. La pandemia nos ha cambiado en muchos aspectos y estamos seguros de que a Amaia Salamanca también. La joven se habrá hartado estos meses de ver crecer sus raíces y ahora querrá unificar el pelo teñido con su tono natural. Una idea por la que muchas están apostando y que nos parece, como poco, acertada.

¿Será que busca cambiar de vida, que se ha cansado de verse las raíces o será por exigencias del guion? Poco sabemos sobre los motivos que han llevado a la actriz a realizarse este sorprendente (y favorecedor) cambio de look; lo que sí que sabemos es que, como todo lo que se hace, este nuevo color de pelo le sienta de maravilla. Y es que si por algo destaca la que fuera protagonista de Sin tetas no hay paraíso, es por su versatilidad. La hemos visto de morena, con un tono más cobrizo, o incluso tirando a rojizo y ahora con un castaño de lo más natural… Amaia Salamanca es una mujer camaléonica que se atreve con todo. No tenemos dudas pero sí muchas pruebas.