El verano es una de las épocas del año en la que nos fijamos mucho más en la cantidad qué comemos y en la composición de los alimentos. Con los primeros rayos del sol, llega el momento de descubrirnos y no queremos padecer ni sentirnos acomplejadas por esos quilos de más que, algunas veces, tantos quebraderos de cabeza nos dan. Por supuesto, nuestra recomendación es siempre la misma: no solo cuando llega la hora de ponernos el biquini debemos cuidarnos, es importante hacerlo bien todo el año. Sin embargo, puede que, como a muchas de nosotras, te haya pillado el toro. Tranquila, Cristina Pedroche, tiene el plato perfecto para no pasar hambre, comer MUY saludable y recargar pilas para tener un extra de energía.

¡Olvídate de las dietas milagro! Y apuesta por el sentido común. Comer de forma saludable, no solo es bueno para perder peso, también es imprescindible para que nuestro organismos mejore como debe. Por eso, elegir alimentos poco procesados y lo más naturales posibles es la mejor vía para mejorar nuestra salud. Y, recuerda, ¡somos lo que comemos! Los productos que ingerimos, se reflejan en nuestro físico. No solo en el cuerpo, también la calidad de nuestra piel.

El plato estrella de Cristina Pedroche para no engordar y no pasar hambre

Lo primero que hace Cristina Pedroche para comer sano todo el año, es anotar qué tiene que comer cada día y las cantidades. Así no tiene que estar pensando su menú demasiado, y no echa manos de lo primero que pilla por la nevera.

Después sigue el paso más importante, divide su plato en tres partes: el 50% debe estar representado por las verduras y hortalizas; un 25% por las proteínas (bien de origen animal o de origen vegetal) y el otro cuarto restante del plato, por los hidratos de carbono.

Siguiendo esta pauta; aconsejada por expertos en nutrición, por cierto, su plato contiene lubina (proteína), arroz blanco y batata (hidratos de carbono), espárragos y alcachofas (verdura) y aguacate (fruta). El resultado exquisito: súper sano, no engorda, saciante y perfecto para aquellas personas que quieran perder peso. Y es que debemos tener muy en cuenta que NO es cuestión de quitar alimentos, ni comer poco, es simplemente cuestión de COMER BIEN y estar perfectamente nutridos.