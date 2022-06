A estas alturas ya tenemos claro qué colores y diseños van a triunfar en cuestión de uñas este verano. Indiscutiblemente el naranja vitaminado y el rosa fucsia se imponen, así como los detalles geométricos y la innovadora manicura francesa de color. Pero inesperadamente hay otra tonalidad que se ha colado entre las tendencias más buscadas del momento y está causando verdadero furor, especialmente entre las influencers de nuestro país: ¡el verde lima!

La primera en lucirlo fue María Pombo, después le siguieron Anita Matamoros y Laura Escanes, y ahora la última en apostar por este original tono en su manicura ha sido Alma Cortés. La hija de Raquel Bollo tiene entre sus quehaceres semanales cuidar y embellecer sus manos. Y, aunque estamos acostumbradas a verle lucir colores más discretos en sus uñas, en esta ocasión ha decidido arriesgar y elegir un verde ácido que no puede ser más ideal… Y no solo para las manos, porque la joven ha optado por el look total, manos y pies en el mismo tono, y nos encanta.

Alma Cortés se rinde a la manicura más top de la temporada

Su elección no es otra que un esmaltado sencillo pero con un precioso brillo que hace que esta manicura verde lima resulte perfecta para cualquier ocasión. Y es que las uñas cortas pero a todo color, tal y como las lleva Alma Cortés, funcionan bien tanto para el día a día como en las noches más especiales. Además, este tono es infalible para el verano, ya que combina con tonos blancos, nude, amarillos, naranjas, marrones… ¿Más? Si ya estás morena es la mejor baza para potenciar tu bronceado en cuestión de segundos.

La joven ha decidido apostar por el verde lima tanto en sus manos como en sus pies y, aprovechando su visita al salón de belleza, se ha realizado también la pedicura, para estar impecable con todos sus looks que incluyan sandalias.

Si ya estás convencida y quieres probar a hacerte tú misma esta manicura que ha estrenado Alma Cortés, recuerda que para que el resultado sea de 10 debes aplicar dos capas de esmalte y, por último, una ‘top coat’ (capa protectora transparente).