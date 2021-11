Apasionada de la moda y las últimas tendencias, la nieta de María Teresa Campos puede decir que cuenta con un estilo personal y único: juvenil y rebelde, pero con un toque naif y sofisticado. Pero no solo nos enamora con todos los estilismos que luce los fines de semana en el programa Viva la vida, sino que Alejandra Rubio también nos sorprende bastante a menudo con sus cambios de look. Su larga melena es una de sus principales señas de identidad, aunque no ha dudado en modificar su color de pelo: desde las mechas californianas, pasando por el negro azabache, hasta el pelirrojo (un tono con el que se atrevió hace ya varios meses y que después quiso aclarar hacia un color más suave y anaranjado). Ahora, una vez más, la colaboradora lo ha vuelto a hacer y… ¡se ha teñido de castaño!

Alejandra Rubio cambia de look y se tiñe de castaño

La hija de Terelu Campos ha acudido a su salón de peluquería de confianza para darle un nuevo aire a su melena y ponerse a punto para las próximas navidades. El color elegido por Alejandra Rubio para su cambio de look ha sido un castaño claro. El motivo de esta transformación lo desconocemos, pero es posible que esté cansada de tener que estar decolorando su cabello muy a menudo y retocando la raíz cada pocas semanas (y por eso haya preferido apostar por un tono mucho más natural y parecido a su color de pelo real).

Sea como sea, la sobrina de Carmen Borrego, gracias a la ayuda del estilista y colorista Roberto Alegre, ha logrado un tono muy juvenil y que continúa aportándole mucha luminosidad a su rostro. Además, también ha aprovechado su visita a la peluquería para retocarse el flequillo, que tan de moda está este otoño. Ahora lo luce un poco más poblado y recto, y con mucho más estilo.

Así debes cuidar el pelo teñido en casa

Y si tú al igual que Alejandra Rubio también tienes el pelo teñido, apunta, porque estos dos puntos son claves para que tu color permanezca perfecto durante más tiempo:

Espacia los lavados

Además de espaciar los lavados es importante que dejes a un lado el agua muy caliente. Esta manía, tan habitual sobre todo en invierno, es muy perjudicial para el cabello, ya que las altas temperaturas abren la cutícula y parten la fibra. Antes de aplicar el champú, empapa bien el pelo con agua tibia y aprovecha siempre el último aclarado para terminar con agua fría. Conseguirás sellar la cutícula y aportar un brillo extra a tu melena.

Hidrata, hidrata, hidrata

Es imprescindible en todas aquellas que llevan mechas o tienen el cabello teñido. Aplica una buena mascarilla nutritiva dos veces por semana durante al menos 30 minutos. Éstas aportan ceramidas, aminoácidos y queratina para reconstruir la fibra capilar, que es la encargada de retener los pigmentos del tinte.

Dicho esto… Seguro que estás deseando ver el nuevo look de Alejandra Rubio así que… ¡sigue bajando!