¿Quieres saber cómo tienes que maquillar tus ojos para que parezcan más grandes? Has encontrado el artículo idóneo para ti. Unos ojos bien maquillados pueden cambiar completamente un estilismo, todo el mundo se fija en los ojos de una persona, por eso tenemos que tener especial cuidado a la hora de maquillarlos para conseguir un acabado profesional y si podemos agrandarlos, mejor que mejor. Alejandra Rubio siempre utiliza algunos trucos para agrandar sus ojos y se los hemos pillado todos. Te contamos todos sus tips de belleza a continuación.

Una de las primeras normas a la hora de maquillar nuestros ojos es saber delinearlos y, sobre todo, por dónde aplicar o bien el eyeliner o el lápiz de ojos. El delineado de la línea de agua en color negro es un error fatal si lo que queremos es agrandar nuestra mirada, pues este color junto con nuestras pestañas hace que el ojo se vea mucho más pequeño. Un truco que usan mucho las drag queens es delinear esta zona interior del ojo con lápiz blanco, para que parezca que la esclerótica es más grande. El delineado negro debes hacerlo siempre en la parte exterior del ojo, o bien en el párpado superior o en los dos, nunca solo en el inferior.

Delinea la línea de agua inferior con un lápiz blanco

Un buen difuminado es esencial para agrandar el ojo, pero, dependiendo de la forma de tus ojos, deberás colocarlo en una zona. Por ejemplo, si quieres crear un ojo rasgado y más grande, tendrías que maquillar desde la esquina interior del párpado hasta mitad del ojo de tonos más claros, nudes, rosas, o cualquier color que ilumine la zona interior; en la esquina exterior aplica sombras oscuras y difumina diagonalmente hacia arriba, si lo haces en horizontal o hacia abajo tu párpado parecerá caído. Usa un primer o base antes de usar tu paleta de sombras para que la fijación sea más duradera.

Alejandra Rubio saca el máximo partido a sus ojos con sombreados en tonos tierra

Si tienes los ojos muy separados, deberás oscurecer los ojos en el área del lagrimal; puedes delinear un rabillo en la zona interior, y evitar los colores más claros allí, justo al contrario de lo que explicamos anteriormente.

Los tonos tierra, los tonos café y los colores oscuros son ideales para hacer zoom a tu mirada, pero procura no elegir tonos muy parecidos a los de tu tono de piel o creará el efecto de ojos cansados o con ojeras. Por eso, debes intentar estirar el corrector del párpado inferior hacia la sien, para crear efecto lifting y rasgado. La hija de Terelu Campos es muy blanca de piel, por lo que siempre apuesta por los negros, los naranjas oscuros, los tonos tierra y los colores fantasía, eso sí, siempre sombreados con forma de «banana» que hacen un degradado de menos a más intenso en la esquina exterior del ojo.

La máscara de pestañas es también una de nuestras mejores aliadas para darle a tu ojo el efecto plus size que necesitamos. Por un lado, usa rizador de pestañas para levantar y cambiar la forma del pelo. Después, aplica el rímel con movimientos zigzag, usa varias capas, pero no te pases para no formar grumos y usa un goupillon limpio para separar los pelos. Si eres de las atrevidas, puedes incluir unos pelos de pestañas postizas en la zona exterior del ojo para crear volumen.