«¿Quién se ha llevado mi pelo?» escribía Adriana Ugarte en su cuenta de Instagram presentando su nuevo look ultracorto que nos ha dejado sin palabras.

Siempre se ha dicho que los nuevos comienzos en muchas ocasiones vienen de la mano de transformaciones físicas; que cuando queremos despedir una etapa y estamos deseosas de empezar una nueva, acudimos a la peluquería más cercana para exteriorizar este cambio vital o laboral y convertirlo también en un cambio de look. Tintes, mechas, tratamientos alisadores o cortes de pelo. Son muchas las formas que tenemos de trasladar esta nueva fase de nuestra vida a nuestro cabello y algunas son más radicales que otras. O si no que se lo digan a la actriz Adriana Ugarte que, para comenzar un nuevo proyecto profesional, ha dejado atrás su larga melena y nos ha dejado a todas con la boca abierta gracias a un sorprendente corte de pelo al más puro estilo garçon.

Estos son los cortes de pelo que más favorecen pasados los 50 años y que te harán parecer toda una estrella de Hollywood La actriz ha comenzado el rodaje de la película Lobo feroz en Cádiz, un thriller que protagoniza junto a Javier Guitérrez y que promete ser todo un éxito en taquilla. Y este es muy probablemente el motivo por el cual la joven ha dado el paso a meter un gran tijeretazo a su larga melena. Lo que se conoce como un cambio de look por exigencias del guion. Se trata de una transformación de lo más radical que nos sorprende especialmente al venir por parte de Adriana Ugarte; ya que la protagonista de El tiempo entre costuras se pasó prácticamente los últimos diez años con el mismo peinado, sin cambiar ni un ápice de su pelo. Sin embargo, hora parece haberse cansado de llevar el cabello largo y ha preferido cortar por lo sano y presumir del pelo más corto que le hemos visto desde que la conocemos.

Adriana Ugarte ha compartido el resultado de su corte de pelo a través de Instagram, con un carrusel de fotos en el que, además de mostrar las primeras imágenes del rodaje de su próxima película, hacía una clara referencia a nuevo look. «Un secreto: Viene Lobo feroz con un repartazo de lujo… ¿Quién se ha llevado mi pelo?» escribía la actriz ante la sorpresa de sus más de 370 mil seguidores. Y no es para menos, pues su nuevo look, de inspiración garçon pero con un aire más desenfadado, casi mullet, sorprendía a cualquiera. Y no precisamente porque le sentase mal. En absoluto. Se trata de una apuesta que favorece a cualquier edad y que ella lleva de la mejor forma. ¿Qué os parece a vosotras?