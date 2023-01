Si estás pensando en un cambio, te damos una idea apetecible extraída del nuevo look de Adriana Abenia. Es un corte de pelo clásico al estilo Marilyn Monroe. Un diseño de melena que han protagonizado los giros de imagen de la temporada 2022 y que viene dispuesto a seguir arrasando este año.

Y es que el ‘bob’ tradicional es una de las tendencias de las últimas temporadas, perfecto para llevar durante todo el año y a todas las edades. Lo es por su increíble versatilidad y aspecto todoterreno (lo puedes peinar con la raya al medio o ladeado, como haciendo una onda en la parte frontal de la melena). Y, ¿lo mejor? No hace falta peinarlo en exceso, pues un poco alborotado le da un aire ‘chic’ y rebelde perfecto.

Adriana, que presume de una de las melenas rubias platino más bonita del panorama patrio, ahora nos ha mostrado su nuevo cambio y nos encanta lo bien que le queda el ‘bob’. Es la opción perfecta para las que quieren un cambio porque se adapta a todas las facciones y texturas de pelo. Y si, además, lo llevamos peinado con unas ondas profundas y raya al lado, todavía le propician más dimensión al corte. No cuenta con capas porque busca la uniformidad. Como toque final, un ligero tupé en la zona frontal, para un aire desenfadado.

Adriana Abenia se atreve con el corte de cabello que puso de moda Marilyn Monroe

Marilyn Monroe fue un icono de los años 50 y, pase el tiempo que pase, nunca dejará de ser noticia. El cambio de look de Adriana Abenia es la prueba evidente de que Marilyn sigue siendo un referente de estilo en el que mirarse. La actriz estadounidense fue conocida como la “bomba rubia” de Hollywood por su cabello ‘bob’, a la altura barbilla, que siempre llevaba peinado con ondas suaves que le daban volumen al corte, tal y como vemos en la imagen. Ahora es la presentadora española quien ha recatado el ‘bob’ que tanto se lleva.

En la actualidad, llevar el cabello corto y en tono claro son dos de las corrientes más vistas porque, además de aportar mucho estilo y ser sensuales, son prácticos y te aseguran pocas visitas con el salón de belleza. Además, cuenta con la ventaja de que es atemporal, por lo que en pleno 2023 quedará perfecto.

El corte de pelo ‘bob’ seguirá arrasando este 2023

Los cambios de año vienen de la mano de nuevos estilos capitales. Esto parece todo un tópico, pero es la realidad. Normalmente cuando damos la bienvenida a un año nuevo nos apetece cambiar de imagen. Ya sea con el color, o simplemente apostando por un corte nuevo.

Entre todos los cambios de look que arrasan últimamente, hay uno que se ha convertido en el más deseando por las famosas. Hablamos del ‘bob clásico‘, un corte muy elegante que queda por encima de los hombros y a la altura de las orejas y que no hemos dejado de ver en los últimos meses.

La presentadora Lara Álvarez, o más recientemente Edurne no han podido evitar sumarse al furor de este corte. Y lo cierto es que no nos extraña porque el look más cómodo de llevar y uno de los que más sanean las puntas.

Ahora con el cambio de Adriana Abenia vuelve a ponerse de moda. En las imágenes la guapísima periodista lo luce igual que la diva de Hollywood y, sobre todo, con un peinado idéntico que ahora es pura tendencia.