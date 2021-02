La ex gran hermana Adara Molinero ha lanzado su propia línea de cosméticos que prometen no dejar que nuestra mirada pase desapercibida. ¡Los queremos todos!

Su paso por Gran Hermano VIP le cambió la vida por completo. Adara Molinero se convirtió en la indiscutible protagonista de la séptima edición del reality show, tras enamorarse perdidamente de Gianmarco, ante la atenta mirada del que por aquel entonces era novio, Hugo Sierra, con el que vivía junto a su hijo en Palma de Mallorca. Allí, la joven regentaba un conocido salón de uñas pero al salir del concurso y romper su relación con el padre de su hijo, decidió cambiar de mida y centrar todos sus esfuerzos en un nuevo proyecto profesional que ayer mismo salía a la luz. La madrileña ha lanzado su propia firma de belleza, Adara Cosmetics, y se ha estrenado con una sorprendente línea de pestañas postizas que, según ella misma, «no dejarán que tu mirada pase desapercibida».

El lanzamiento de su propia marca de cosméticos es, sin duda, un paso muy importante a nivel laboral y, como tal, ella no podía estar más nerviosa y emocionada. «Esto no es sano. Ayer no dormí, hoy no he dormido tampoco. Me va a dar un ataque ya», contaba visiblemente emocionada a a través de Instagram. «Este proyecto tiene tantísimo detrás, tanta ilusión, tanto esfuerzo… Todas las responsabilidades las llevo yo sola en mi día a día y, de verdad, me ha costado tantísimo sacrificio. Me he dejado la piel en ello»; explicaba a sus seguidores minutos antes de que se abriese la página web de la marca al público. «Por supuesto, detrás hay un equipo de profesionales brutales a los que quiero agradecer haber formado parte de este sueño», añadía.

Adara Cosmetics, la marca de pestañas de Adara Molinero que ya se ha convertido en todo un éxito

La ex gran hermana estaba convencida de que el lanzamiento de su propia marca sería todo un éxito. «Adara Cosmetics va a suponer un antes y un después», confesaba. Algo que, de hecho, resultó ser completamente cierto; pues minutos después de lanzar la noticia, la web de la firma ya estaba colapsada y los técnicos informáticos luchaban por mantenerla en activo. Un claro síntoma virtual de que algo, paradójicamente, está funcionando de maravilla. Y no nos extraña, pues los productos que venden no pueden ser más ideales. Se trata de una primera colección formada por seis diseños diferentes de pestañas postizas que ayudarán a cualquiera a conseguir una mirada de infarto. Una línea inclusiva que busca acertar el mundo de la belleza tanto a mujeres como a hombres y que no puede gustarnos más. ¡Una auténtica fantasía que estamos deseando probar!