Ahora que nos toca llevar mascarilla, es imprescindible hacernos con esos pintalabios permanentes que no manchen y nos permitan estar perfectas todo el tiempo.

La mascarilla se ha convertido en ese complemento obligado sin el que no podemos salir de casa. De tela, de celulosa o incluso de plástico transparente, existen de todo tipo de materiales y absolutamente todos ellos acaban manchados de carmín cuando nos pintamos los labios. Y es que, si ya es complicado combinar la mascarilla con el resto de nuestro look, aún resulta más difícil que esta no acabe manchada de labial cada vez que nos maquillamos. Aunque es cierto que ahora llevamos la boca tapada durante gran parte de nuestro día, sí que hay momentos en la que la mostramos por lo que, usar pintalabios aún tiene sentido. Cuando comemos en un restaurante, tomamos algo en un bar o bebemos agua por la calle nos quitamos la mascarilla y, cuando lo hacemos y vamos maquilladas, esta siempre acaba teñida del mil colores. Es por ello por lo que ahora más que nunca tenemos que darle una oportunidad a los labiales permanentes.

Los labiales permanentes son esos pintalabios que, debido a su fórmula duradera, logran mantener nuestros labios pintados durante horas. Su pigmentación es extremadamente intensa y fija, lo que hace que podamos usarlos sin ningún tipo de riesgo de manchar la mascarilla. Una forma de seguir potenciando nuestra sonrisa en tiempos de coronavirus.

De 35 a 6 euros: Estos son los labiales permanentes más cotizados del mercado

Son tan útiles y tan eficaces que son muchas las marcas de cosmética las que han creado sus propios pintalabios permanentes. En tonos mate, con efecto gloss, en barra, lápiz o líquidos, hay tantos casi como tipos de labios. ¡Y de todos los precios! Firmas de alta gama como Dior o Yves Saint Laurent pero también otras con productos low cost como L’Oreal Paris o Maybelline New York han lanzado sus modelos de labiales fijos, convirtiéndose algunos de ellos en los labiales más exitosos del mercado. Literlamente. Y es que, por ejemplo, el SuperStay Matte Ink de Maybelline New York, que no supera los seis euros, cuenta con más de treinta tonos diferentes y con una auténtica legión de fans detrás. Un labial permanente cuya relación calidad precio es insuperable y que ha conquistado a miles y miles de personas en el mundo.

Hemos hecho una selección con los labiales permanentes más cotizados del momento. Ocho pintalabios de larga duración con los que ir guapa sin preocuparte de manchar la mascarilla. ¡Todo son ventajas!