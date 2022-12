Los granos, los puntos negros y las imperfecciones aparecen cuando menos te lo esperas. Son muy inoportunos y vienen sin avisar. Seguro que a muchas os ha pasado, unas horas antes de una ocasión importante, como una cena navideña, una fiesta o una cita, te miras al espejo y ahí está, un grano mirándote fijamente. Da mucha rabia, por eso, para prevenir esta fortuita visita te recomendamos las últimas novedades en productos anti-imperfeciones. Con nuestra selección lucirás un cutis perfecto durante todas las fiestas. Atenta a nuestros tips de belleza, te contamos todo a continuación.

Una de las claves para prevenir los granitos no deseados antes de fechas señaladas es eliminar el sebo de la piel en caso de que tengas un cutis con tendencia acneica. Para ello, son muy útiles las mascarillas de arcilla que, cuando se secan, absorben la grasa de nuestra piel. Una de las novedades más aplaudidas por las consumidoras de cosméticos es la Cookies N Clean de Fenty Beauty, la firma de belleza de Rihanna, una mascarilla con efecto detox que contiene carbón activo encapsulado que estalla al masajear en la piel y libera todas sus propiedades antigrasa. Tiene un precio de 31,99 euros y es completamente adictiva.

Ficha los 5 productos anti-imperfeciones más novedosos para lucir una piel espectacular

Otro de los esenciales en cualquier neceser para eliminar impurezas e imperfecciones en la piel es un buen gel limpiador. El uso diario de este tipo de jabones seboregulan la piel y mejorando el aspecto de los puntos negros. Otra novedad que está causando sensación es el limpiador facial de On the wild Side que mejora la barrera de defensa cutánea, reduce los brillos y mejora el aspecto de la piel. Tiene un precio de 31,99 euros, dura muchísimo y no tiene rival.

Para finalizar con la rutina facial es imprescindible un buen sérum hidratante que aporte luz al rostro. Nosotras os recomendamos el Sérum Resplandor Facial de Seasonly, que además de mejorar mucho las rojeces, tiene un gran poder antioxidante. Lo puedes encontrar por 24,99 euros en la página oficial de la marca, en Sephora, Primor, Druni y otras grandes superficies.

Desliza para descubrir en la galería otros productos que dejarán tu rostro impecable para salir bien en las fotos navideñas. ¡Dile adiós a todos los granos y puntos negros!