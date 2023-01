El contorno de ojos es un producto infalible e imprescindible dentro de nuestra rutina de belleza. El minimizar las bolsas, ojeras, y por supuesto, retrasar el envejecimiento de esta zona es una lucha constante a la que podemos plantarle cara. Eso sí, hay que tener en cuenta que la calidad del producto que utilizamos es igual de importante que la forma de aplicarlo. Pero no todas sabemos hacerlo correctamente. Hay en concreto 5 pasos muy comunes que solemos hacer mal a la hora de aplicarnos el contorno de ojos, que repercuten tanto en la eficacia de penetración del producto como en el cuidado de la piel.

La experta Aura Serrás, directora de iS Clinical España, nos da los mejores consejos para hacerlo correctamente y mantener esta zona, mucho más sensible que otras zonas del rostro, sin que sufra los estragos del paso del tiempo o hacerlos los menos visibles posibles. Toma nota y sigue estos pasos para no equivocarte.

Cinco errores comunes al aplicar el contorno de ojos

1. Aplicar más cantidad de la cuenta

Ni en exceso, ni demasiado poco, la cantidad de producto que te aplicas también es fundamental. Apenas debe ser suficiente para cubrir esta área y ser absorbido en unos pocos segundos. La cantidad correcta es la equivalente a la de un grano de arroz por cada ojo. Echar una cantidad mayor, no hará que los beneficios aumenten, sino que desperdiciaremos innecesariamente el producto.

2. Aplicar con el dedo índice

Es un error aplicar el producto con el dedo índice, hay que hacerlo con el dedo anular, ya que tiene menos fuerza y así ejerceremos menos presión, ya que estamos hablando de una zona muy delicada. Sabiendo esto, se emplea la crema por toda la zona ósea del ojo, es decir, por la parte del hueso sin invadir la zona de la ojera y del párpado.

3. Aplicar haciendo círculos alrededor de los ojos

Sólo hay una forma correcta de aplicarse el producto y es dando pequeños golpecitos con el dedo anular de fuera hacia el interior para evitar la retención de líquidos y toxinas. En caso de no tener bolsas, es preferible (también a toquecitos) pero en este caso, aplicar el producto desde dentro hacia fuera para estimular la piel y reducir las líneas de expresión.

“El contorno de ojos se aplica sobre el rostro seco, lo más adecuado es aplicarlo a pequeños golpecitos porque es una zona más delicada” afirma Aura Serrás, directora de Is Clinical España.

4. Aplicarlo después de la crema hidratante

Se aplica siempre antes de la crema hidratante. Un orden distinto al correcto no perjudicará en ningún momento nuestra piel, pero sí disminuirá la eficacia del producto, impidiendo sacarles el máximo partido.

“El contorno de ojos se debe echar siempre antes de la crema, porque si lo aplicamos después los beneficios del contorno de ojos no penetrarán bien, ya que habrán penetrado previamente los de la crema, por lo que malgastaríamos el producto de contorno de ojos», explica Aura Serrás.

5. No tener en cuenta la zona del párpado superior o la zona de las patas de gallo

Otro error común es aplicar únicamente la crema debajo del ojo. Debemos aplicarlo también encima de la ceja desde la esquina interior hasta la parte superior. De esta forma mantendremos toda esta zona hidratada y lisa. ¿Cómo se aplica en esta zona? En este caso usaremos los dedos pulgar e índice, pellizcando suavemente la piel y estirando los músculos, incluidos los del entrecejo.