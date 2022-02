En invierno la piel se vuelve más seca y sensible, sobre todo, las zonas que están más expuestas como, por ejemplo, los labios. Esto es debido a los cambios bruscos de temperatura, el frío y la falta de humedad hace que aumente la deshidratación de la piel. Ahora que vamos a poder quitarnos la mascarilla en la calle, tenemos que cuidarlos más y, si encima estas pensando en las próximas fiestas (con San Valentín en la cabeza, donde el labial rojo se impone) tienes que ser todavía más precavida.

Aquñi te damos los todos los pasos para que te dure el labial rojo toda la noche. Uno de los pasos más importantes es hidratarlos siempre antes de maquillarnos.

¿Por qué debemos hidratar los labios antes de maquillarnos?

Según Aura Serras, directora de IS CLINICAL España: “Si nuestros labios no está bien limpios e hidratados previamente sentirán la necesidad de hidratarse con el paso de las horas, y para ello, lo harán absorbiendo todos los productos cremosos que hayamos aplicado haciendo que el color y la textura de nuestro labial se seque y se queden pequeños pigmentos sueltos a modo de parches provocando un efecto antiestético y acartonado.”

Las 5 claves para mantener los labios hidratados y te dure más el maquillaje

1. Exfolia los labios al menos una vez por semana

“Es importante exfoliar nuestros labios al menos una vez por semana, ya que ayuda a retirar las células muertas dejando la zona limpia de impurezas y revelando una piel más suave y uniforme», explica Aura Serras, Directora de IS CLINICAL España.

2. ¿Tratamiento de labios? ¡Siempre antes de maquillarse!

“Con el paso de los años la capa más superficial de los labios se debilita y aparecen pequeñas grietas y arrugas que dan un efecto envejecido a nuestros labios, por ello es importante utilizar un elixir súper hidratante y protector que, además dar una mejor apariencia a nuestros labios rellenando esas pequeñas arrugas aportando volumen y suavidad, los proteja de agentes externos ambientales causantes de la deshidratación», nos dice Aura Serras.

3. No utilices maquillaje permanente

“En caso de querer pintarlos, es importante elegir un buen lápiz labial que los hidrate a la vez. También es importante cambiarlo cada 6 meses, ya que el producto cosmético se deteriora con el paso del tiempo y que preferiblemente sea hipoalérgico, que no lleve colorantes ni conservantes, y que no sea de efecto duradero porque nos resecan los labios”.

4. Deja malos hábitos como fumar y evita tomar alimentos demasiado calientes

“Es fundamental beber mucha agua para mantenerlos muy bien hidratados en todo momento y evitar malos hábitos como fumar o tomar alimentos demasiado calientes. También la cafeína favorece la deshidratación por lo que debemos evitar su exceso lo máximo posible», asegura Aura Serras.

5. No los humedezcas constantemente

“También una costumbre habitual, sobre todo cuando nos notamos los labios secos, es humedecérnoslos con saliva para quitarnos la sensación de tirantez. Debemos evitarlo y utilizar para ello bálsamos hidratantes, ya que este hábito fomenta la deshidratación, haciendo que la saliva se evapore rápidamente y dejando sobre los labios enzimas que los resecan e irritan más», añade Aura Serras.