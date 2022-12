La época navideña es sinónimo de eventos y compromisos, y el momento perfecto para arriesgar y lucir radiante de pies a cabeza. Junto a los estilismos a base de lentejuelas y colores vibrantes, los peinados, sin duda, marcarán la diferencia y dando como resultado una puesta en escena única. No siempre tenemos tiempo (o ganas) de pasarnos unas horas en la peluquería, por eso en estas fechas repletas de citas un día sí y otro también, lo más sencillo es que tu misma te pongas manos a la obra y puedas crear un estupendo look. Para los que no quieren pasarse horas y horas frente al espejo te descubrimos de la mano de los expertos de Jean Louis David cuáles son los peinados más fáciles de hacer y demandados durante estas fechas.

Los peinados top para lucir esta Navidad

Moño

El moño significa éxito asegurado y “el peinado del momento para los grandes eventos” según los expertos de Jean Louis David. Un clásico fácil, moldeable y duradero que transmite sencillez en todas sus versiones, pero, sobre todo, deja todo el protagonismo a la vestimenta con elegancia y personalidad.

Para conseguir el moño perfecto, tanto para cabellos cortos como para medias melenas o larguras conocidas como XXL, el primer paso es “llevar toda la melena hacia atrás con un cepillo y colocarla detrás de las orejas”, pues la tendencia está en “engominar el pelo hacia atrás por completo aportando un efecto wet”.

Dependiendo de la altura a la que quieres el moño (bajo, media altura, alto), se debe “concentrar todo el volumen del cabello en la zona donde vayas a colocarlo” formando así primero una “cola de caballo”. Una vez conseguido este paso, “se enrolla sobre sí misma para formar el moño, y para lo que se necesita aplicar un buen fijador”.

Melena Ondulada

Si el moño es el peinado estrella en las ocasiones más especiales, la melena con volumen es el gran aclamado durante el día a día, pero también una opción fácil, sencilla y muy estilosa durante estas fechas.

Dejando de lado los peinados ultralisos, el volumen y un aspecto más rebelde y rompedor es la tendencia del momento. “No hay nada mejor que unos rizos voluminosos llenos de glamour y sensualidad para transformar tu peinado”, afirman los expertos de Jean Louis David.

Para este peinado, los expertos recomiendan dar forma al rizo a través de aparatos con diámetro ancho “tanto si sueles usar las tenacillas como si prefieres los bigudíes”, para conseguir ondas más anchas. El siguiente paso es conseguir que los rizos duren toda la noche aplicando laca.

Coleta

Al igual que ocurre con el moño, para enfatizar las facciones de la cara y dar protagonismo al resto del look o incluso los pendientes, la coleta, tanto alta como baja, no falla. A modo wet hair o con un estilo natural y con cierto volumen desenfadado y la raya al medio, este peinado es también un clásico de los clásicos.



Si además puedes presumir de contar con una larga melena, la coleta no solo empodera, sino que se complementa a la perfección con el look navideño elegido.

Tres peinados muy favorecedores que se adaptan a todos los rostros y casi todos los estilos. Elige el que mejor encaje con el look que lleves y seguro que no vas a defraudar. Porque la sencillez nunca está reñida con la elegancia y el estilo. Al contrario, en la mayoría de las ocasiones, menos siempre es más.