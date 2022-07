Sabemos que estáis al día de las últimas tendencias de moda, los colores que se llevan este verano: tonos flúor, colores vibrantes y los pastel. En belleza y maquillaje los más en boga son también los mencionados, pero no todas las sombras pigmentan igual. Las sombras de ojos pueden crear acabados muy distintos dependiendo de la calidad y de los pigmentos que contienen. Por eso, os hemos hecho una selección de las 10 paletas de maquillaje con los colores del verano que mejor funcionan.

Lo primero para poder comprobar la calidad de una paleta es tener en casa un buen primer, esto es esencial, sin esta «crema» los pigmentos no se asientan igual en el ojo. No uséis las sombras directamente en el ojo, no servirán de nada.

Los colores tendencia del verano están en nuestra selección de paletas de maquillaje

Una vez que nos hemos aplicado el primer, para este tipo de sombras tan coloridas y potentes, es esencial usar una buena brocha en forma de lágrima para difuminar. Si usamos una brocha muy corta o puntiaguda el maquillaje quedará demasiado sellado y a parches y nos será imposible desplazarlo poco a poco. ¡Hazte con una buena brocha!

Usa los colores de tus outfits más vibrantes. Nuestra selección abarca de los tonos más cálidos a los más fríos, aunque hemos hecho hincapié en encontrar los que son tendencia este año. Además, hay paletas de muy buena calidad y económicas y algunas más profesionales con un precio un poco más elevado, pero que merecen la pena probar.

Desliza para elegir tu paleta de sombras favorita que podréis encontrar en Primor, Douglas o Sephora sin ningún problema.