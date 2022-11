Anabel Pantoja ha vivido este viernes una de sus noches más especiales a raíz de su actuación en el ‘Mediafest Night Fever’. La colaboradora de televisión ha interpretado «Cuando me vaya», un tema que le ha dedicado a sus amigos de Canarias ahora que pasa más tiempo en Madrid. Una actuación muy especial que Yulen Pereira no ha querido perderse. El esgrimista ha sorprendido a su chica y no ha dudado en darle un beso en directo.

Ha sido una noche de lo más emotiva para Anabel Pantoja, quien se ha venido abajo a la hora de cantar «Cuando me vaya», tema de Melocos. Antes de actuar, la influencer aseguraba que le dedicaba la canción «a toda la gente que es una loca del amor y del desamor». Además, reconocía que se sentía muy identificada con la letra de la canción y se acordaba de todos los amigos que ha hecho en Canarias. «Es que me recuerda a mis amigos de allí y como ya no voy tanto… Estoy más lejos de allí y me identifico mucho con la canción. No me voy a olvidar nunca de mi gente y de mi paraíso de allí», comentaba.

Mientras actuaba, Yulen Pereira no dejaba de grabar a su chica y miraba con orgullo todo lo que ocurría sobre el escenario. Al finalizar la actuación, Adela González se dirigía hacia el deportista y le preguntaba cómo había visto a Anabel Pantoja. Este aseguraba que lo había hecho muy bien y que estaba grabando por que se lo había pedido ella. Aunque al principio se ha mostrado muy reacio a hablar delante de las cámaras, no ha dudado en dirigirse al centro del plató para darle un beso en directo a la sobrina de Isabel Pantoja. Un gesto con el que han dejado patente que su relación está mejor que nunca y que están pasando por el momento más dulce.

Se van a vivir juntos

Desde que ‘Supervivientes‘ los uniera, Anabel Pantoja y Yulen Pereira comenzaron una relación que ha acaparado horas de televisión y titulares en la crónica social. Su noviazgo se ha ido afianzando con el tiempo y ha sobrevivido a numerosos rumores de supuestas crisis entre ambos. Ahora, han decidido dar un paso más en su relación. Según ha asegurado María Patiño, la pareja del año ya ha encontrado el que se convertirá en su nidito de amor en Madrid. Ambos han estado inmersos en la búsqueda de la casa perfecta para comenzar su convivencia y dar así el paso definitivo en su relación.

Hace unas semanas, en lo que suponía su regreso al programa en el que trabaja, ‘Sálvame’, Anabel Pantoja habló del momento que está viviendo junto a Yulen. «Él me ha ayudado a restar drama a mi vida, pero también el concurso», reflexionaba. Además, insistía en que se había sentido juzgada durante su paso por Honduras y quiso recordar que anunció en enero que se había separado.