Nadie puede imaginar que cuando entras a un reality show para cumplir uno de tus sueños, este se va a haber truncado tan rápido como le ha ocurrido a Virginia. A pesar de estar viviendo la experiencia al máximo, ha recibido una trágica noticia que supondrá un punto de inflexión en su paso por el concurso. Una semana después de que Virginia entrara a ‘La casa de los secretos‘, la dirección del concurso ha tenido que comunicarle la muerte de su abuela. La concursante, desolada, se ha arropado en sus compañeros que han querido apoyarla y animarla en estos momentos tan complicados. Si bien es cierto que durante la estancia en el concurso, no conocen nada de lo que ocurre fuera, en esta ocasión sí que han visto conveniente revelarle esta información a Virginia.

La concursante, destrozada tras conocer la noticia en ‘Secret Story’

Virginia ha roto en llanto nada más conocer la noticia de la muerte de su abuela. «Estoy triste de no poder vivir esos momentos, pero también ya no los iba a poder volver a vivir porque la enfermedad estaba muy avanzada«, ha comenzado diciendo. «He vivido con ella todo lo que tenía que vivir, la he disfrutado lo que la he tenido que disfrutar, no me quedo con nada, estoy súper contenta de lo que he vivido con ella», ha continuado explicando con lágrimas en los ojos y visiblemente triste tras la irreparable pérdida de su abuela.

La concursante de ‘La casa de los secretos’ asegura que «estos dos años han sido los más intensos, de los que me llevo más recuerdos de toda mi vida«, dice, recordando así todos los momentos que ha vivido junto a ella durante los últimos años. Además, Virginia se atreve y hace una petición especial al concurso «Lo que me gustaría es que me pusierais aquí algún vídeo de mi abuela, de los que yo tenía y demás porque mi forma de despedirla es viéndola, bien», ha confesado.

Virginia ha podido ver un vídeo de su abuela durante el concurso

La dirección del programa no ha dudado ni un momento en hacer posible que Virginia se despidiera de su abuela como ella creía mejor. Y tras conseguir los vídeos que mencionaba la concursante, la joven los ha podido visualizar en privado. Sin lugar a dudas, ha sido un momento muy complicado para ella que ha roto en llanto.

Sus compañeros, tras conocer la trágica noticia, han querido estar junto a ella y arroparla. De hecho, aunque ella ha asegurado que «está bien», sus compañeros han querido darle un abrazo masivo para demostrarle su cariño. Además, Virginia ha querido hablar con ellos sobre la muerte de su abuela: «Ha muerto rápido. Sin sufrir y mi familia está bien», les ha dicho.