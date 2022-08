A veces las redes sociales juegan una mala pasada. Si no, que se lo digan a Verónica Romero. La ex concursante de ‘Operación Triunfo’ se ha lanzado a compartir una excelente noticia en su perfil de Instagram. La cantante ha subido en un story un mensaje en el que anunciaba su confirmación como concursante del nuevo reality de Telecinco: ‘Pesadilla en el paraíso’. Sin embargo, algo pasó que en cuestión de minutos se retractó y borró su historia… tras darse cuenta de que acababa de cometer un error.

Ya se sabe que en el complejo universo de los concursos televisivos, las cadenas suelen guardar un gran hermetismo cuando se encuentran en negociaciones con los posibles concursantes. Hasta que un contrato no está ‘sellado’ del todo prefieren no adelantar noticias. En el caso de la artista, su nombre sonaba con fuerza como candidata a entrar en el programa, en el que 16 famosos se enfrentan a la aventura de ‘sobrevivir’ a las dificultades de la vida en una granja. A pesar de los rumores, su entrada en el formato no era aún oficial por parte de Mediaset. Ha sido la alicantina la primera en hacer saltar las alarmas. Pero minutos después ha reculado, sin saberse aún por qué.

De confirmarse su fichaje en ‘Pesadilla en El Paraíso’, Verónica Romero volvería a la televisión después de un tiempo alejada del medio. Recientemente la hemos visto visitar los platós para hablar de ‘OT: el reencuentro’; así como de la muerte de su compañero y amigo Álex Casademunt, fallecido en un accidente de tráfico el 2 de marzo de 2021. La de Elche ya fue concursante de ‘Supervivientes 2006’, donde fue segunda finalista.

Romero se sumaría a un completo casting en el que ya figuran otros rostros conocidos confirmados: Mónica Hoyos, Víctor Janeiro, Gloria Camila Ortega, Pipi Estrada, Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja, la influencer Alyson Eckmann, Juan Alfonso Milán, primo del rey Felipe VI y Marina Ruiz y Daniela Requena.