Después del círculo de fuego entre Mayka y Marta, Tony Spina se convierte en protagonista y termina muy enfadado abandonando el plató

Tony Spina se ha convertido en el protagonista de esta noche, en el debate de ‘La última tentación‘. A pesar que gran parte del programa, que se ha emitido esta noche en CUATRO, ha sido sobre la última infidelidad de Fani Carbajo a Cristopher, también hemos visto en exclusiva el círculo de fuego entre Mayka y Marta, donde han hablado de sus «cuentas pendientes» entre las que se encontraba también el nombre de Tony Spina. Hay que recordar que el colaborador del programa primero mantuvo una relación con Mayka y tras su ruptura comenzó un noviazgo con Marta Peñate. De hecho, cuando viajaron a República Dominicana para grabar ‘La última tentación’ Marta ya se encontraba viviendo este romance con Spina.

Mayka habría desvelado «cosas íntimas» de Tony Spina

Durante el círculo de fuego que hemos podido visualizar esta noche, inevitablemente ha salido el nombre de Tony Spina. Al parecer Mayka habría ido hablando mal de su ex, algo que le ha hecho mucho daño tanto a Marta como al propio colaborador. A pesar de que después de ver las imágenes entre Mayka y Marta, los colaboradores de televisión y la propia Sandra Barneda ha querido saber a qué se refería con que había dicho cosas sobre él que lo habían dañado, él no ha querido dar muchos detalles.

Tony Spina, ante la presión de sus compañeros, ha querido revelar a qué se refería pero sin dar muchos más detalles: «Mayka se ha inventado cosas íntimas sobre mi. Ha hablado de cosas que creo que no puede habar. Ha dicho cosas que son muy feas, pues no las voy a contar. Cosas íntimas entre nosotros. Cosas de nuestra intimidad«, respondía después de que tanto Nagore Robles como Sandra Barneda o Kiko Matamoros intentara que revelara a qué tipo de «cosas íntimas» se refería.

El colaborador, visiblemente cabreado, abandona el plató: «Por ahí no paso»

El novio de Marta ha estallado después de que sus compañeros le acusaran de no dar más detalles ni de querer comentar nada. Tony Spina, visiblemente cabreado con sus compañeros y con la propia Sandra Barneda, y se ha levantado del sofá y ha comenzado a quitarse el micrófono para abandonar el plató del debate de ‘La última tentación‘. «Por ahí sí que ya no paso. No. Voy a recoger la invitación de Sandra y nada, que os vaya bien», ha dicho visiblemente mosqueado y abandonando el plató.

Está claro que fuera lo que fuese no le ha hecho ni pizca de gracia al colaborador que ha tomado la drástica decisión de abandonar el plató de ‘La última tentación’. Sin lugar a dudas, un momento muy incómodo para la presentadora que, a pesar de eso, ha querido agradecerle el hecho de haber acudido a comentar el debate. Un debate en el que sin imaginárselo se ha convertido en el protagonista de la noche.