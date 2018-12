Toñi Moreno, la “reina” de la fiesta navideña de Mediaset

Toñi Moreno parece que está muy integrada entre sus compañeras de Mediaset. A pesar de no llevar muchos años en la cadena, como sí algunos de ellos, mantiene una muy buena relación con ellos. Así lo ha demostrado en la fiesta de Navidad que celebra Mediaset para todos sus trabajadores, en la que se convirtió en la “Reina Maga” de las celebraciones.

Leer más: Los temores de Toñi Moreno en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

Toñi se convirtió en la “Reina Maga” de la noche

La presentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se lo pasó en grande durante el evento navideño y lo demostró compartiendo diversas fotografías con algunos de sus compañeras. Toñi se convirtió en la mejor anfitriona y no dudó en sacarse selfies para dejar constancia de lo divertida que estaba siendo la jornada festiva.

“Me encanta la Navidad y las cenas con los compañeros. Anoche fue noche de confidencias, de risas , de sueños por cumplir … y de gente unida por la pasión de la comunicación y el arte. Me emociona pertenecer a la familia de Mediaset #gentemaravillosa #soñaresdevalientes #navidad #felicidad”, escribió en las redes para agradecer todo el cariño a sus compañeros.

No paró de hacerse selfies con todos los presentes

Aquí con Risto Mejide, Paula Echevarría y Dani Martínez

Toñi Moreno revolucionó el evento y hasta a la mismísima Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez, Paula Echevarría o Sandra Barneda, entre otros de los rostros televisivos más conocidos del panorama nacional. Quien no aparece en sus fotografías, no sabemos bien si porque no estaba o porque Toñi no logró hacerse un selfie con ella, fue Emma García. La actual presentadora de ‘Viva la vida’, programa que antes conducía Toñi, parece que no asistió a la fiesta.

Junto a la “reina” de las mañanas, Ana Rosa Quintana

Junto a Jorge Javier Vázquez

Fue la encargada de revolucionar la noche



Todos estaban encantadas con la actitud de Toñi Sandra Barneda también cayó rendida a Toñi

Más contenido .....