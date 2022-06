La manera en la que se ha comportado Carmen Borrego con Pipi Estrada desde que este regresara a ‘Sálvame‘ no le ha hecho ninguna gracia a Terelu. «Mi premisa en la vida es no hagas lo que no te gustaría que te hicieran y es la que intento mantener al máximo posible. Yo con esa premisa intento inculcar a mi hija, que es a la que tengo el compromiso de educar aunque ya va sola», ha dicho al respecto la malagueña. Respeta lo que su hermana haga en televisión, pero no oculta que está molesta con su hermana: «No me interesa si tienen o no buen rollo. Yo no le he pedido explicaciones. Si estar así con Pipi es lo que le nace, pues que no le hagan hacer lo contrario».

«A este señor le condenó un juez y no ha cumplido la condena de un juez», ha recordado la presentadora. Está cansada de tener que hablar de Pipi Estrada cuando es alguien que forma parte de su pasado: «Yo nunca hablo de esta persona, no reflejéis en mí lo que dice esta persona. No hago entrevistas sobre esta persona, se me ha ofrecido mucho dinero por hacerlo y no lo hago porque me importa una mierda esta persona. Ni me condiciona la vida ni forma parte de mi día a día. No forma parte de mis conversaciones y lo pueden decir las personas que me rodean y forman parte de mi vida».

«No soy Jesucristo. No me dan una leche y pongo la otra mejilla», dice Terelu al hablar de Pipi Estrada

Solo el hecho de oír hablar de Pipi Estrada la enerva: «Ojalá me dejara en paz. Yo tenía en el letargo en el tema judicial». Harta, ha lanzado un mensaje al periodista deportivo: «Tú eres el que decide volver a la carga. Ahora la que no para soy yo y la que va a cobrar todo el dinero soy yo. Fíjate si soy imbécil y buena persona que lo había dejado estar para no ensuciar ni intoxicar mi vida, lo juro. No puede decir que ha sufrido estos últimos años». Está tan al límite que ya no piensa dejarle pasar una más. Y le reclamará la deuda que este tiene pendiente con ella. «A lo mejor soy imbécil y buena persona hasta aquí. Si inicias de nuevo hablar de mí y llamarme mentirosa públicamente, ahora ya digo no. No soy Jesucristo. No me dan una leche y pongo la otra mejilla. No soy así. Más aún cuando hay una persona cachondeándose de la justicia. Lo que no hago más es hacer más el indio».

Por último, ha dejado claro que nunca ha intervenido para hacer que su hermana actúe de una u otra forma en televisión: «No he censurado a mi hermana ni le he dicho nada. Siempre pienso que en un momento que yo esté muy mal muy mal ella me va a echar una mano. Si las cosas se ponen feas sabe que yo arreo. Yo pierdo los papeles porque me pueden los sentimientos, me puede la protección porque es mi hermana pequeña, aunque nos llevemos 14 meses. Siempre digo ‘los dardos para mí’ porque uno siempre piensa que puedo defenderme mejor. No quiero que toquen a la gente que quiero. ¿Eso es ser alguien raro, es ser un monstruo? Pero soy consciente de dónde trabajamos».