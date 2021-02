«Hubo un momento de tensión muy desagradable», ha contado la hija de María Teresa Campos sobre una anécdota que vivió hace unos años.

Terelu Campos lleva toda una vida ligada a la televisión en la que atesora importantes anécdotas con personajes muy conocidos de nuestro país. Esta vez, la colaboradora se ha remontado en el tiempo para recordar un episodio que vivió junto a Julio Iglesias y su mujer, Miranda Rijnsburger. «Me llevé un mal rato», indicaba.

Ella formaba parte de un gran equipo de medios de comunicación que acompañaba a Julio Iglesias. «Estábamos un equipo grande de televisiones de España», ha contado en el programa ‘Viva la vida’. Fue entonces cuando una compañera cogió a Miranda para hacerle unas preguntas. Cuando se enteró el artista, el enfado fue inmediato, algo que presenció la propia Terelu y que ha recordado de la siguiente manera. «Cogió a Miranda y en un tono nada agradable la dijo: ‘Tú quién eres para que te hagan una entrevista’.

La hija de María Teresa Campos añadía que todos los que fueron testigos vivieron un momento de gran tensión. «Yo me llevé un mal rato. A él creo que le pareció mal que ella se dejase abordar y no le contara que le estaban pidiendo una entrevista». Ha intentado explicar así lo que ocurrió: «Se juntaron muchas cosas, hubo un momento de cansancio y un momento de tensión muy desagradable».

Terelu ha compartido esta anécdota cuando el programa ha repasado la boda de Carmen Martínez-Bordiú y Alfonso de Borbón. Por su parte, el periodista Juan Luis Galiacho también ha desvelado una anécdota que ocurrió en el sonado ‘sí, quiero’ y que también tiene a Julio Iglesias como protagonista. «En esa boda Isabel Preysler deslumbra y los fotógrafos de ‘Paris Match’ le dijeron que querían hacer un reportaje con ella». Algo que según el periodista, el artista rechazó de forma inmediata. «Con el paso del tiempo, cuando se separan Isabel le dijo a Julio: ‘Ahora voy a hacer más portadas que tú porque tú me las prohibiste».

El estado de salud del artista

El artista, de 77 años, ha estado en el punto de mira en los últimos meses por su estado de salud. Durante una de sus últimas entrevistas con motivo de su aniversario, el pasado 23 de septiembre, afirmó a Fernando Ónega que se encuentra bien: «Estoy perfecto. Estoy contento porque me he recuperado del tobillo y de la pierna derecha, que me caí desde un puente que tengo en casa».

Explicó que había sufrido un pequeño percance en la playa: «No fue tan fuerte, pero me tuvo dos meses sin poder andar, estoy muy flacucho. Después cogí dos mulatas y me fui a bañar ese día, y me hicieron las fotos. Pero estoy muchísimo mejor. Ahora me voy a hacer las fotografías sin traje de baño». Asimismo celebró cumplir años: «Hoy es un gran día para todos porque estamos vivos. Además, es una edad capicúa, mágica. La vida tiene una gran esperanza para la gente que tiene ilusión».