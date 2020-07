Terelu Campos ha cumplido su promesa y se ha enfrentado a los fogones de ‘La Última Cena’. Más de un año después de su marcha de ‘Sálvame’, la hija de María Teresa Campos ha vuelto a verse las caras con sus excompañeros y ha tenido que ajustar cuentas con su compañero de equipo, Víctor Sandoval. La tensión estaba servida desde que ambos fueron al mercado a por los ingredientes del suculento menú que han servido. Sin embargo, ha llegado a su punto álgido durante el cocinado.

Un minuto después de que Jorge Javier Vázquez terminara su número musical para dar la bienvenida a los espectadores a ‘La Última Cena’, Víctor Sandoval, que se encontraba desmenuzando una patata, explicaba que su compañera de equipo no estaba contenta con él y que durante el cocinado de la cena les había pasado de todo. Ante esto, una agobiada Terelu Campos aseguraba que había tenido ganas de llorar y que hubiera deseado que el programa de La Fábrica de la Tele le hubiera puesto un compañero que «tuviera unas nociones básicas de cocina». «Me va a salir una mierda de mayonesa y una mierda de todo«, resoplaba la madre de Alejandra Rubio.

Terelu Campos, cabreada por el enfado de los chefs

Sin embargo, el mayor enfado de Terelu Campos ha llegado mientras que estaba limpiando un rape y escuchaba de fondo el enfado de los chefs con Víctor Sandoval tras ver que la hija de la veterana periodista se estaba encargando de hacer toda la cena. «Ella lo está haciendo todo y tú no estás haciendo nada… es que no me hace gracia. Estás agotando mi paciencia, no había visto en mi vida a alguien tan negado», esgrimía Begoña Rodríguez. «¿Puedes dejar de tocar los cojones a los chefs?«, le gritaba enfadada Terelu al colaborador de ‘Sálvame’.

Sin embargo, el punto de máxima tensión llegaba minutos después cuando Sandoval, tras probar la ensaladilla rusa que tenían que cocinar, pretendía volver a meter la cuchara usada en el bol donde se encontraba la comida que tenían que servir. Esto ha provocado que Terelu Campos advirtiera a la dirección de que sacaran a su compañero de la cocina: «Como este idiota vuelva a meterla, me voy. Es que no es ninguna broma».

La cocina, a punto de arder

Un descuido de Víctor Sandoval ha provocado que los comensales se llevaran un gran susto al ver salir humo del horno. En concreto, el periodista olvidó que había metido la comida en el electrodoméstico y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. «Me he puesto a hablar y se me ha olvidado», se escudaba mientras que Sergi Arola mostraba el crujiente de parmesano completamente quemado. Sin embargo, los rifirrafes en la cocina no han sido bien vistos por Rafa Mora, quien ha acusado a los dos rostros de Mediaset de haberlo preparado todo para montar un show.

Un regreso por todo lo alto

Emocionada y temblando, así ha sido como Terelu Campos ha vuelto a pisar ‘Sálvame’. La colaboradora de ‘Viva la vida’ se reencontraba con Kiko Hernández y aseguraba que se le había revuelto algo por el hecho de volver al plató del programa de Telecinco y que antes fue de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, donde tan buenos momentos había pasado. Ilusionada por darle de cenar a los que fueran sus compañeros, la hermana de Carmen Borrego explicaba que tenía una gran responsabilidad entre las manos. Sobre su marcha del programa de las tardes de Telecinco, ha dejado claro que no iba a pronunciarse porque había pasado hace mucho tiempo atrás y nunca iba a contar públicamente el motivo. No obstante, y por si los espectadores tenían alguna duda, Campos ha hecho hincapié que está muy feliz dónde está y que no pretende volver a ‘Sálvame’.