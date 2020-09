Jordi Cruz y Jesús Castro protagonizaron su primera bronca en ‘Masterchef Celebrity’ lo que provocó que las redes sociales se posicionaran a favor de uno u otro.

La actual edición de ‘MasterChef Celebrity‘ está dando mucho que hablar y para muestra un botón. Este martes las redes se convirtieron en un auténtico hervidero y así lo demostró que muchos de los instantes que tuvieron lugar durante el talent show llegaran a convertirse en Trending Topic. Uno de ellos el tenso encontronazo entre el jurado Jordi Cruz y el actor Jesús Castro, quienes se enfrentaron después de que el catalán criticara uno de los platos del intérprete duramente. Los 16 participantes se estrenaron por todo lo alto, ya que tuvieron que destripar un bonito que debían repartirse entre todos para luego crear cada uno dos platos con él. Sin embargo, Jesús Castro no tuvo en cuenta este hecho y tras la elaboración de la primera receta decidió desechar el resto del producto, lo que le dejó sin el ingrediente principal para el segundo plato. Ya no había materia prima y en vez de asumir el error, optó por enfrentarse, actitud que, por cierto, no convenció en redes sociales.

Este detalle no pasó desapercibido para el jurado, quien permanece pendiente de todos los detalles que suceden en sus cocinas, tal y como se hizo patente instantes después. «El segundo es ‘Bonito a dos velas’ porque no había bonito», comenzó diciendo el gaditano cuando Jordi, Pepe y Samantha se disponían a probar su creación culinaria. En ese instante, comenzó la tensión. «No hay bonito, pero cogiste un buen trozo…», le espetó Jordi Cruz. Los nervios comenzaron a aflorar en el actor de ‘El Niño‘, quien se trató de justificar ante los expertos, aunque en ningún momento les convenció de sus palabras. «No creas, pillé cola», respondió Castro. Tras la insistencia de Cruz Jesús quiso explicarse diciendo que tan solo había tirado espina y piel, lo que provocó que una vez más se les recordara a los participantes que ellos eran testigo de absolutamente todo y que no se les escapaba nada. «Jesús, nosotros lo vemos todo, y chicha también», dijo el chef.

Ahí se desató el vendaval e hizo que los espectadores se quedaran enganchados a la pantalla. Jesús Castro no lo dudó y se encaró a Jordi Cruz, le llegó a responder «si tú lo dices será así», palabras que no sentaron bien al reputado cocinero hasta tal punto que le preguntó frente a cámaras: «¿Tú, amigo mío, qué estás haciendo aquí?». Y es que a ojos de los expertos en cocina el actor no estaba encajando bien las críticas, algo a lo que debería acostumbrarse en este espacio de televisión y que se seguirá sucediendo semana tras semana. Aunque el actor respondió que su intención era la de aprender un mundo que le resultaba atractivo, Jordi le respondió: «Aprender, te lo puedo dar. ¿Y discutir conmigo?». «¿Cómo?¿Si lo busco? No, ¿y tú conmigo?», atizó Castro.

Ahí comenzó la valoración de su plato, la que, por las palabras previas, no apuntaba ni mucho menos positiva. «Ni mucho menos. Pero, ¿tú quieres aprender verdad?¿Sabes cómo se aprende? Con la verdad. Tus dos platos son una pedrada. El nivel de cocina es bajo y la actitud que te he visto es muy nerviosa, muy insegura. Yo te veo como un hombre valiente y con ganas de hacerlo muy bien», dijo Jordi Cruz en son de paz. En ese momento, el intérprete bajó los brazos y reconoció los nervios que le habían invadido en su estreno en los fuegos: «Es el primer día y he venido tenso y nervioso«.

Las redes sociales se revolucionaron minutos después de que este encontronazo tuviera lugar. La tensión estaba más que clara, hecho que se hizo palpable no solo a través de la pantalla, sino también en el propio plató. Los propios compañeros de Jesús Castro no daban crédito a lo que estaba sucediendo e incluso Juan José Ballesta trató de templarle los ánimos al concursante.

La actual edición

Con una plantilla de aspirantes de lujo, formada por numerosos rostros conocidos, la quinta edición del ‘talent’ culinario de Televisión Española ha dado comienzo con la participación de famosos como Celia Villalobos, Jesús Castro, Ainhoa Arteta, Perico Delgado, Florentino Fernández, Gonzalo Miró, Raquel Meroño, Juan José Ballesta, la Terremoto de Alcorcón, Melani Olivares, Josie, Raquel Sánchez Silva, Nicolás Coronado, Laura Sánchez, David Fernández y Lucía Dominguín. Esta última se ha emocionado al recibir un cariñoso mensaje de Pepe Rodríguez.

El jurado del programa ha querido dedicar unas palabras en memoria de Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé y de Lucía. «Hoy queremos recordar a la grandísima Lucía Bosé. El cocinero y propietario del restaurante El Bohío ha destacado el cariño que el equipo tiene y ha tenido a la italiana, quien pisó el plató del programa. «Su recuerdo nos acompañará toda La vida», añadía. Asimismo, lamentaba no haber podido despedirse de ella como hubiera deseado. Sus palabras han emocionado a Lucía Dominguín, quien a sus 63 años es la miembro menos conocida del clan Dominguín Bosé.