Las dos hermanas han reiterado en que a pesar de que su madre se haya equivocado, no van a dejar de quererla. «Es lógico que intentemos protegerla», aseveran.

El clan Campos está, más que nunca, en el ojo del huracán. La última entrevista de María Teresa Campos ha generado un auténtico tsunami de reacciones en los platós de Mediaset. Después de vivir una semana muy complicada, Terelu Campos y Carmen Borrego, han hablado alto y claro.

Con cierto nerviosismo y con un semblante serio, las dos hermanas llegaban juntas al plató del programa de Telecinco y se veían las caras con Emma García, quien le preguntaba cómo se encontraban. «Estamos de todo menos bien. Hoy es punto y aparte a cosas que han estado ocurriendo», decía la hija mayor de María Teresa Campos. Esta también aseguraba que en los últimos días se había planteado no acudir a su puesto de trabajo ante la polémica que había suscitado el hecho de que su madre se sentara en ‘Sábado deluxe’. Sin embargo, en último momento cambió de opinión y tomaba una tajante decisión: «Entiendo que si no venía se podía entender como una cuestión de cobardía. Le he pedido a Carmen que me deje llevar la voz cantante porque me siento más cómoda«.

Sobre la entrevista de su madre, Terelu Campos ha reconocido que no la vio hasta horas después de la intervención de la periodista, aunque sí que recibió una llamada por parte de Gustavo, el chófer de la familia, en el que le explicaba qué su madre se quiso marchar del plató. Esto provocó un nerviosismo e incomodidad en la colaboradora: «No soy consciente de la parte final». Tras esto, dejaron pasar los días y no fue hasta el martes cuando la hija mayor se enteró del malestar que tenía el presentador. «Me quedo bloqueada, no me coge el teléfono, no le he mandado ningún mensaje. Hablo con Mila Ximénez y me dijo que llamara a Jorge y me dice que le dejara pasar unos días», explica.

Las negociaciones de María Teresa Campos para ir a ‘Sábado deluxe’

A raíz del mensaje filtrado de Terelu Campos en el que le explicaba a Alessandro Lequio que todo llegó a raíz de que Jorge Javier estuvo «pico pala, pico pala» con su madre para que se sentara en ‘Sábado deluxe’, la colaboradora ha dejado claro que no ha entendido el motivo de hacerse público este mensaje. «La información que tenía es que se ponen en contacto con ella, que va al diario y me quedo sorprendida. Igual exagero en el pico y pala… la familia de Jorge tiene todo el derecho de enfadarse y que lo vea de esa forma. Tuvieron que flipar en colores», sentenciaba.

Por su parte, Carmen Borrego ha querido aclarar que no es la representante de su madre ni de su hermana y que ella no decide a qué sitios van o conceden entrevistas y que tan solo se dedica a echarles una mano en lo que necesiten. Tras esto, y sobre los ataques que Jorge Javier Vázquez ha propiciado en la última semana, Terelu Campos ha sido muy clara: «No era necesario llegar a donde se ha llegado. Soy de todo menos pirómana, creo que hay que parar esto, no he visto todo, pero me vale con lo que he visto».