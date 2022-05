Después de vivir uno de los momentos más bonitos en medio de su concurso tras haberle pedido matrimonio a su chico, Tania Medina ha recibido un fuerte golpe. La canaria ha tenido que ser evacuada de urgencia de la playa después de presentar un problema de salud. El médico del programa tomó la decisión de llevarla a las instalaciones sanitarias y allí se le han practicado varias pruebas que han determinado que deberá permanecer en observación hasta que haga fruto el tratamiento.

En las imágenes mostradas por la organización de ‘Supervivientes’, podemos ver a Tania Medina retorcerse de dolor tras sufrir escalofríos, un calambre en la tripa y presentar fiebre. Entre lágrimas y sin poder moverse, la concursante aseguraba que tenía problemas para ir al baño, así como náuseas y dolor de cabeza. «Así no puedes estar aquí«, le decía Kiko Matamoros mientras que tocaba su frente para comprobar que estaba ardiendo.

En una conexión en directo con ella durante el debate presentado por Ion Aramendi, Tania, al borde de las lágrimas, aseguraba que se sentía impotente por tener que estar en una camilla a la espera de la decisión de los médicos acerca de poder o no continuar su concurso. «De mente estoy fuerte, pero de cuerpo no tanto. Tengo un poco de frustración. Quiero pensar que voy a estar bien pronto», expresaba antes de conocer el veredicto de los médicos. El presentador del debate le transmitía a la concursante que no podría volver con sus compañeros ante el riesgo de una deshidratación puesto que aún no es capaz de tolerar ningún alimento ni sólido ni líquido. «Se ha decidido que debes seguir apartada de la aventura hasta que se consolide el tratamiento. De momento, no puedes volver con tus compañeros a la playa», comunicaba el donostiarra. Por su parte, la canaria aceptaba la decisión y respiraba tranquila ante el hecho de no tener que abandonar el reality de aventuras de Telecinco.

Las cálidas palabras de apoyo de Ion Aramendi

Tania Medina está pasando por un momento complicado e Ion Aramendi ha querido mostrarse cómplice con ella. Por ello, con cariño, le ha dejado claro que a pesar de que tenga ganas de volver con sus compañeros, es importante hacerle caso al cuerpo. «A veces aunque uno crea que se encuentra bien, tiene que reposar. Solo los médicos decidirán si continuas o no y siempre será pensando en tu bienestar», aseguraba. La canaria no ha querido que la organización le trasladase a su pareja su estado de salud para no preocuparle y no perjudicarle. Por otra parte, la concursante ha tranquilizado a toda su familia ante las imágenes en las que podemos verla retorciéndose de dolor. Solo falta esperar que en las próximas horas se recupere y en los próximos días pueda volver a la playa y reunirse con sus compañeros. Además, también se ha dejado claro que aunque esté en el hotel del equipo, está viviendo según las normas del concurso.