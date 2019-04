Sylvia Pantoja acusa a Telecinco de hacer trampas si gana Kiko Rivera

Sylvia Pantoja no esconde su fanatismo por María Jesús Ruiz. La prima de Isabel Pantoja no quiere que Kiko Rivera se alce con el maletín de ‘GH Dúo’ de 100.000 euros esta noche y prefiere que lo haga la ex Miss. Por ello, saca la artillería pesada a través de las redes sociales y grita a los cuatro vientos quién es su merecida ganadora.

Sylvia Pantoja, fan total de María Jesús Ruiz

Eso sí, incluso culpa a la cadena de favoritismo en el caso de que sea finalmente su primo, Kiko Rivera, quien se convierta en ganador: “Si la cadena es justa, dejarán que gane MJ y si hacen trampas por sus propios intereses internos… entonces nos la habrán dado con queso. Sería una lástima robarle el maletín a quién más se lo ha currado y la que más aguantó hasta el final como jabata Ser intensa no es delito!”, ha escrito.

Un mensaje que no ha dejado a nadie indiferente y que no ha tardado en tener las reacciones de decenas de seguidores de Twitter, la red social donde ha escrito el mensaje. Pero Sylvia Pantoja no da el brazo a torcer y cuando una tuitera le ha hablado de los porcentajes de ‘Sálvame’, esta ha sido su respuesta: “Lo tendrán trucado @ ElAbu__ con programas informáticos que hacen que den likes automáticamentedios que se haga justicia ya!que ganas de que acabe”.

A través de las redes sociales hace una campaña a favor de la ex Miss

Lo que está claro es que Sylvia Pantoja es gran seguidora del concurso y su relación con su familia no ha mejorado en los últimos años. Prueba de ello es que no quiera que su primo Kiko Rivera gane el concurso, y sí lo haga María Jesús Ruiz. De hecho, en las redes sociales está haciendo una campaña para que gane la ex Miss.

Seguramente esta noche esté muy pendiente de su prima Isabel Pantoja para ver si finalmente asiste al plató del concurso para recibir a su hijo Kiko Rivera, sea ganador o no. Aunque según las declaraciones de Kiko Hernández en ‘Sálvame’ solo aceptaría ir al concurso si la cadena le informaba con antelación quien era el ganador de ‘GH Dúo’. Solo quedan unas horas para saber qué pasará. ¡Comienza la cuenta atrás!