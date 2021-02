«No sabes nunca sabes lo que va a pasar y no puedes hacer planes de nada», reconoce la presentadora, que se separó de su marido, Carles Torras, hace dos meses.

Este martes, Susanna Griso ha visitado ‘el Hormiguero’. Lo ha hecho en circunstancias excepcionales, ya que no se ha encontrado con Pablo Motos, ausente por segundo día en el programa tras haber dado positivo por coronavirus. Nuria Roca, encargada de sustituir al presentador, le ha hecho la entrevista, que ha estado centrada en su labor al frente de ‘Espejo público’.

«Estoy en una etapa dulce»

«Estoy muy bien, la verdad es que estoy en en una etapa dulce, con plan A, B, C y D. Ahora mismo estoy instalada en la pura improvisación porque no sabes nunca sabes lo que va a pasar y no puedes hacer planes de nada y en el programa nos pasa lo que os pasa a vosotros, que a veces fallan unos y otro día te falla otro». Con estas palabras, la periodista se sinceraba sobre el momento que está viviendo tras un año complicado en el que el coronavirus ha marcado la actualidad. «Es un monográfico sobre Covid-19», ha destacado.

«Intentamos siempre contar buenas noticias», añadía. La catalana se ha acostumbrado ya a la nueva situación. «A mí mi equipo me llama «la resistente porque formo parte de la resistencia a todos los niveles», ha admitido. «Las cosas me afectan más allá de las consecuencias sanitarias. Todos tenemos personas que lo han pasado muy mal, han estado ingresadas o directamente han fallecido». En su caso, no teme por la salud de sus familiares. «No tengo padres. No tengo personas mayores a mi cargo. Mis hermanos, que ya están en una franja de edad de más de 65 años, los tengo en Barcelona y apenas los he visto. Me ha pasado durante toda la pandemia que muchos amigos vivían con mucho miedo porque convivían con una persona mayor. Y ese temor siempre ha estado ahí. Yo no lo he tenido en ningún momento de la pandemia».

«Prefiero estar trabajando que teletrabajar con tus hijos a la vez»

Griso ha explicado que no tiene miedo al coronavirus. «Yo tengo hijos pequeños, pero no he pensado que ellos fuesen a ser un problema. En mi caso me he sentido más libre. No he tenido ningún problema en ir a trabajar. Lo he agradecido. Me ha parecido mucho más difícil tener que estar en casa o teletrabajar. Prefiero estar trabajando y sobre todo viendo lo que es teletrabajar y tele-estudiar con tus hijos a la vez. Eso lo regalo. No soy una persona muy aprensiva. Soy tranquila y pienso que no me va a pasar nada. Tomo todas las precauciones. Hay que intentar tener el mínimo contacto. Me peino y me maquillo sola y el único momento que tengo relación es cuando entro en el plató», ha contado.

El pasado mes de diciembre, SEMANA publicó en exclusiva la noticia de la separación de Susanna Griso. La presentadora de ‘Espejo Público’ se ha separado de su marido, el también periodista Carles Torras, después de 23 años de relación. La pareja ha decidido poner fin a su matrimonio después de casi un cuarto de siglo juntos y tres hijos en común. Los dos primeros, Jan y Mireia, son hijos naturales; la pequeña, Dorcette, adoptada, llegó a la familia en el año 2018. Tras ocho años en proceso de adopción daban la bienvenida a la familia a una niña de Costa de Marfil. «Me emociona pensarlo, porque sentí lo mismo que cuando tuve a mis hijos biológicos. Una emoción enorme, una sensación de pensar que es piel de mi piel, sangre de mi sangre, ya que de alguna manera estaremos unidas para siempre. Tenía claro que iba a sentir lo que sentí, pero no sabía si sería recíproco», confesaba la periodista sobre la primera vez que vio a su pequeña.

Se ha separado de Carles Torras, con el que se casó en 1997

Griso y Torras se casaron en 1997. Un año después se instalaron en Madrid debido a motivos profesionales. Ella fue trasladada a la capital, donde empezó a presentar los informativos de Antena 3 junto a Matías Prats. Estuvo al frente de este espacio hasta el año 2006, cuando cambió completamente de tercio y asumió el programa de actualidad de la misma cadena.

Suanna y Carles han trabajado juntos en más de una ocasión. Lo hicieron en el programa ‘Dos días y una noche’, que emitió Antena 3 en 2016 con Griso como conductora. Torras es, además guionista, productor y director. Entre los programas que ha dirigido destacan ‘Conexión Samanta’ o ‘Hay una cosa que te quiero decir’.