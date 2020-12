Sandra Barneda ha cumplido un importante reto: presentar las Campanadas de Telecinco. Algo que ha hecho por primera vez. ¡Y con nota!

Esta noche, Sandra Barneda ha hecho realidad un importante reto. Ha debutado como presentadora de las Campanadas de Telecinco. No lo ha hecho sola: ha estado acompañada de su compañero y Christian Gálvez, que también se ha estrenado en estas lides para la cadena. Mientras Ana Obregón ha despedido el año 2020 en La 1 y Cristina Pedroche ha hecho lo propio en Antena 3, la periodista ha dejado el listón bien alto en su nueva misión como conductora de la Nochevieja en la pequeña pantalla.

La presentadora asumía el reto con mucha ilusión y ganas. «Es un año que nos ha marcado a todos muchísimo y me siento muy afortunada de presentar las Campanadas con ilusión con energía y con ganas de comernos el mundo», decía horas antes de despedirse de 2020 en directo desde Gran Canaria. Allí, ella y Gálvez han dado la bienvenida al 2021 por partida doble. «En hora peninsular y en hora canaria. Nos vamos a tomar 24 uvas, ¿qué te parece?», confesaba a su compañera Carlota Corredera durante una conexión con ‘Sálvame’ mientras se preparaba para su gran noche. Lo cierto es que se ha mostrado muy segura de sí misma, cercana y cómplice con su compañero. Simplemente perfecta en su estreno de Fin de Año.

Ataviada con un espectacular diseño de Juanjo Oliva (con capa a juego) Barneda estaba espectacular. Se sentía a gusto en el vestido y se notaba. «Define mucho mi estilo. Es un estilo sencillo y buscando la elegancia. Juanjo me lo ha hecho a medida, se ha portado de maravilla y estoy encantada».

Esta noche, tanto Barneda como Gálvez se ponían al frente de las Campanadas por primera vez. Un estreno que han bordado, a pesar de los nervios. Una inquietud de la que hablaba la catalana muy poco antes de su gran puesta en escena: «A ver si me equivoco. Siendo disléxica y zurda, imagínate. Vamos a intentar ser los mejores embajadores«, confesaba. Sin duda, han superado esta prueba con nota. Y con toda la energía del mundo. «No recuerdo un año que tuviéramos tantas ganas de mandarlo a tomar por saco así que la energía que todos tendremos será de ‘feliz nuevo año’. Será muy emotivo», admitía este jueves.

No cabe duda de que 2021 promete ser un gran año para Sandra Barneda. Superada su misión en las Campanadas, le espera otro importante trabajo: la próxima edición de ‘La isla de las tentaciones’, que ya ha comenzado a calentar motores para el estreno de la que será su tercera temporada. La periodista se sumó a este proyecto el pasado mes de julio, cuando viajó a la República Dominicana junto a 10 parejas dispuestas a poner a prueba la estabilidad de su relación ante las tentaciones de un nutrido grupo de pretendientes entrenados para seducir y romper parejas.

A ello hay que sumar un destacado reconocimiento que le ha llegado de su faceta como escritora. Es finalista al Premio Planeta 2020 por su novela ‘Un océano para llegar a ti’. «Ser finalista del Premio Planeta me emociona y me llena de satisfacción. Me siento plenamente feliz y agradecida por todo el cariño recibido», confesaba tras conocer la noticia.

Por suerte, Sandra Barneda está viviendo todos sus éxitos junto a la mujer a la que ama. Nagore Robles, su pareja desde hace tres años. La pareja se enamoró en un plató de televisión. Así lo confesó Sandra Barneda a Jesús Calleja en su programa de Cuatro. La presentadora abrió su corazón con el aventurero, a quien explicó cómo Nagore “puso patas arriba” su vida. “Es lo más fuerte que me ha pasado en la vida. Fue muy duro ver cómo te tiembla el cuerpo y tener que esconderlo durante un programa de más de cinco horas de duración”.

Esta semana, Nagore se ha trasladado a Gran Canaria para acompañar a Barneda en su aventura televisiva. Durante su estancia en la isla han podido disfrutar juntas de la playa y de encontrarse con Anabel Pantoja, que reside en la isla.