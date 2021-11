Fue en el año 2019 cuando Fani Carbajo recibió una propuesta que le cambió por completo la vida. La joven aceptaba participar, junto con su novio Christofer, en un ‘reality’ de Mediaset que revolucionaría por completo a la audiencia de la cadena. Y que la convertiría a ella en estrella de televisión. Su paso por el revolucionario formato supondría también un giro radical en su economía. Porque la de Vallecas, en el pasado, pasó muchos apuros económicos. Hoy sus dificultades para llegar a fin de mes han quedado atrás y puede disfrutar de las suculentas cantidades que se desembolsa cada vez que pisa un plató de televisión. Es el tema del que ha hablado en ‘Sálvame’, donde ha dado detallada cuenta de cómo es su saneada economía doméstica.

Lo primero que ha hecho en su entrevista con Carlota Corredera es negar que haya ganado «medio millón de euros». Ha dejado claro que no ha despilfarrado 500.000 euros. Se considera una mujer prudente y no ha malgastado sus ingresos en operaciones estéticas, bolsos de firmas exclusivas o un ritmo de vida de lujo.

«No me gasto el dinero en chorradas»

«Vivo como una persona normal y corriente», destacaba. «Lo he pasado mal y por eso no me gasto el dinero en chorradas. Lo que sí intento es tener una vida buena». La ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha dicho que está «al día con mis ingresos y con la Seguridad Social. No debo nada. Solo estoy llevando una vida distinta a la que tenía antes». Asimismo, ha negado que la Agencia Tributaria la esté investigando: “Estoy al día con mis impuestos».

«Es verdad que cuando he tenido que robar para que mi hijo coma lo he hecho y he estado en la ruina, pero a raíz de estar en televisión mi vida ha mejorado», admitía. No por ello se le ha ido la cabeza. Fani se considera una mujer cabal y por eso lleva un ritmo de vida acorde a lo que gana. Esto explica que viva en un piso de alquiler o que no se haya comprado nunca un artículo de lujo: «Bolsos de marca ni uno. No me gusta gastarme el dinero en chorradas».

Paga «unos mil euros» por su piso de alquiler

«Vivo en una casa de alquiler en Arroyomolinos. Y si hubiera ganado ese dinero me hubiera comprado una casa. A la gente no le interesa lo que yo pago o dejo de pagar. Pago más que lo que pagaba en Sevilla, unos mil euros», confesaba.

Sus principales caprichos han sido su operación de pecho. «Las cirugías… me he operado el pecho a través de una publicidad como han hecho tantos influencers», decía. también se ha comprado un coche de alta gama «que no era nuevo, sino de segunda mano» por el que pagó «unos 24.000 euros». Por cierto, su automóvil lo abonó «al contado».

Ahora que ha logrado amasar dinero suficiente se ha animado a meterse de lleno en un nuevo proyecto empresarial. Un local de copas en el que ha invertido parte del capital que ha juntado a lo largo del último año.

Al abordar el tema de sus finanzas, Fani ha reconocido que el único pero que pone a su día a día es que Christofer solía pedirle dinero para los gastos cotidianos. «Él tenía sus ingresos y yo tenía mis ingresos. Yo gastaba mis cosas, él gastaba sus cosas y a lo mejor el me decía: Hazme un Bizum».

No es la primera vez que Fani se ha quejado de su expareja. “Él no hace nada, porque no busca trabajo. No hace ni el amago. Lo mantengo yo. Quiero darme cuenta si está conmigo porque quiere o porque está cómodo. No estoy enamorada al 100%, él lo sabe», decía semanas atrás ante los focos. Fue entonces cuando su novio destapaba en directo la cifra que ella se habría embolsado por participar en ‘La última tentación’. «Yo no he hecho nada delante de las cámaras. Cuando me den 50.000 euros por ir a La Isla de las Tentaciones me lo pensaré, pero de momento no», espetaba. Sus palabras desataron enseguida las especulaciones sobre los posibles ingresos de Fani. Nadie duda de que ha sido una de las concursantes mejor pagadas de la isla… eso sí. No ha llegado -aún- a tener medio millón en su cuenta bancaria.