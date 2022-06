Cuando las redes sociales del país siguen ardiendo tras la difusión del vídeo privado en el que aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, a Santi Millán le ha tocado regresar al trabajo. El presentador, acompañado de compañeros como Risto Mejide o Dani Martínez, ha vuelto a los platós del programa que conduce desde el año 2016. No ha sido una jornada fácil. Desde que el fin de semana salieran a la luz imágenes íntimas suyas ha estado expuesto a una gran exposición. «No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito», denunciaba rotundo al diario ABC.

Públicamente se ha mostrado tajante. Incluso su mujer, Rosa Olucha, no ha tardado en salir en su defensa. «Deberíais de preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. SU intimidad. Suya y de nadie más. En segundo lugar, no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya«, ha dicho quien es su pareja desde 2009 y madre de sus dos hijos.

Las palabras de su compañera sentimental han dejado claro que el contenido del vídeo no afectará a su relación, ya que «existen muchos tipos de familia» y en el caso de ambos, «la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares» sobre los que han construido su vida en común. Y destaca: «Me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja». A pesar del apoyo, son momentos complejos para el de Barcelona. No es plato de buen gusto para nadie ver cómo un momento íntimo circula por internet sin poder hacer nada por frenar su difusión. Desafortunadamente ha sido la nueva víctima de la propagación no consentida de un vídeo sexual. La procesión va por dentro, pero según aseguran personas de su entorno a SEMANA, está indignado y enfadado.

Eso sí, Santi Millán no piensa quedarse de brazos cruzados. Y tomará las medidas pertinentes para que lo sucedido no caiga en saco roto. «Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar», ha explicado al citado medio. De momento, se desconoce cómo se ha filtrado el vídeo y si Santi Millán ha sido víctima de un hackeo.

Mientras se esclarecen los hechos, él se ha reincorporado al trabajo con la mejor de sus sonrisas. «Ya estamos grabando la 8 temporada de Got Talent!! Maaaaaaambo!!!», escribía en sus redes sociales el pasado fin de semana. Ante este inesperado e incómodo vendaval, está centrado en las grabaciones de la nueva temporada de ‘Got Talent’, que este año trae a un nuevo miembro del jurado. Se trata de Paula Echevarría, que se estrena como jurado de este talent show de Mediaset.